Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Новость дня
В Азербайджане вынесли приговор шпионам

Инара Рафикгызы
11:24 1930

В Азербайджане вынесен приговор по уголовному делу о государственной измене.

Приговор был оглашен в ходе судебного процесса, проведенного в Бакинском военном суде под председательством судьи Билала Мамедова.

Согласно приговору, обвиняемые Илькин Ганбаров и Вюсал Агаев приговорены к 18 годам лишения свободы. Турал Алиев и Мамед Шарифов получили по 17 лет и 6 месяцев тюремного заключения.

Отметим, что Илькин Ганбаров и Вюсал Агаев, обвиняемые в государственной измене в форме шпионажа путем оказания содействия представителям иностранного органа специальных служб, были задержаны и привлечены к следствию в результате мер, предпринятых СГБ.

Им предъявлено обвинение по статье 274 (государственная измена) УК АР.

ЭТО ВАЖНО

