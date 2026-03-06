Ильхам Алиев принял вице-премьера Молдовы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 марта принял заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Республики Молдова Михая Попшоя.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
