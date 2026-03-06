Как вовремя распознать пневмонию у младенцев?

О симптомах пневмонии у новорожденных и ситуациях, когда необходима срочная медицинская помощь, в интервью с неонатологом Научно-исследовательского института акушерства и гинекологии Министерства здравоохранения Севиндж Юсубовой.

Пневмония у младенцев развивается быстро и протекает тяжелее, чем у детей старшего возраста. У новорожденных воспаление легочной ткани нередко нарастает в течение 1–2 суток, а классические признаки, на которые рассчитывают родители, могут отсутствовать. Иногда нет выраженного кашля или высокой температуры, но заметно меняется общее состояние. Основная сложность в том, что ухудшение может выглядеть как продолжение обычной простуды.

- Что такое пневмония у новорожденных и почему это заболевание представляет особую опасность?

- Пневмония у новорожденных — это инфекционно-воспалительное заболевание легких, возникающее в первые 28 дней жизни. В этот период иммунная система ребенка еще не полностью сформирована, поэтому сопротивляемость инфекциям очень слабая. Легкие тоже еще не до конца развиты, из-за чего процесс дыхания гораздо более уязвим по сравнению со взрослыми. Инфекция может быстро повредить ткань легких и нарушить газообмен кислорода.

Пневмония у новорожденных часто развивается внезапно и стремительно. На начальной стадии заболевание может проявляться слабыми симптомами, что приводит к запоздалой диагностике. Если вовремя не распознать, инфекция проникает в кровоток и вызывает сепсис. Это состояние напрямую угрожает жизни ребенка.

Особенно тяжело пневмония протекает у недоношенных и маловесных детей. У них легкие и иммунная система еще слабее. Согласно статистике, значительная часть смертей в неонатальном периоде связана именно с инфекциями, в том числе с пневмонией. Поэтому это заболевание требует особого внимания как со стороны врачей, так и родителей.

- Почему легкие новорожденных более восприимчивы к инфекциям и как развивается пневмония?

- Легкие новорожденных структурно и функционально еще не полностью сформированы. Количество альвеол и их эластичность значительно ниже, чем у взрослых. Вещество, помогающее альвеолам оставаться раскрытыми во время дыхания (сурфактант), вырабатывается в недостаточном количестве. Это приводит к быстрому спадению легких и облегчает распространение воспаления.

У новорожденных слабый кашлевой рефлекс и рефлекс выведения мокроты. В результате микробы и жидкость дольше остаются в легких. Защитные механизмы очистки легких работают недостаточно эффективно. Кроме того, дыхательные пути у младенцев узкие, поэтому даже небольшое воспаление может вызвать серьезные проблемы с дыханием. Все эти факторы способствуют быстрому распространению и тяжелому течению пневмонии у новорожденных. Поэтому любое нарушение дыхания в неонатальном периоде требует тщательной оценки.

При пневмонии микробы проникают в ткань легких и вызывают воспалительный процесс. Легкие заполняются воспалительной жидкостью, которая серьезно препятствует прохождению кислорода в кровь. В результате уровень кислорода в крови падает, а углекислый газ накапливается. Кислородное голодание влияет на все органы. Мозг, сердце и другие жизненно важные органы страдают от недостатка кислорода. Это приводит к быстрому ухудшению общего состояния ребенка. Одновременно воспалительные вещества попадают в кровоток и вызывают системную воспалительную реакцию. При прогрессировании процесса могут развиться респираторный ацидоз, нарушения кровообращения и полиорганная недостаточность. Именно поэтому неонатальная пневмония рассматривается не просто как заболевание легких, а как тяжелое состояние, затрагивающее весь организм.

- Когда возникает пневмония у новорожденных и в каких формах она наблюдается?

- По времени возникновения пневмония у новорожденных делится на две основные формы: раннюю и позднюю. Ранняя пневмония обычно проявляется в первые 72 часа жизни, то есть сразу после рождения. Эта форма чаще всего связана с инфекцией, переданной от матери ребенку. Микробы могут проникнуть до рождения или во время родов при осложнениях.

Ранняя пневмония нередко развивается на фоне сепсиса, состояние ребенка может быстро ухудшаться. В этой фазе наблюдаются нарушения дыхания, кислородная недостаточность и общая слабость. Очень важны быстрое вмешательство врачей и раннее назначение антибиотиков, поскольку промедление резко увеличивает риск для жизни.

Поздняя пневмония возникает после третьего дня жизни и чаще встречается у детей, длительно находящихся на лечении в стационаре. Ее причиной могут быть инвазивные процедуры, искусственная вентиляция легких, катетеры и другие больничные устройства. Поздняя пневмония обычно требует более длительного и сложного лечения.

Недоношенные дети и дети с ослабленным иммунитетом входят в группу высокого риска как по ранней, так и по поздней пневмонии. Поэтому в отделениях интенсивной терапии новорожденных пациенты должны постоянно находиться под наблюдением. Симптомы ранней и поздней пневмонии схожи, но причины возникновения и тактика лечения различаются. К важнейшим признакам относятся учащенное дыхание, признаки дыхательной недостаточности и нарушение кормления. Любое изменение дыхания или общего состояния должно быть немедленно оценено, и лечение следует начинать без промедления.

- Какие основные причины и клинические признаки пневмонии у новорожденных?

- Основные причины пневмонии у новорожденных — бактериальные и вирусные инфекции. Некоторые бактерии особенно опасны для младенцев, например, стрептококк группы B (Group B Streptococcus), Escherichia coli и Staphylococcus aureus. Вирусы повреждают ткань легких, вызывая воспаление дыхательных путей и ускоряя развитие болезни.

У детей, длительно получающих антибиотики, повышается риск грибковых инфекций. Это особенно актуально для младенцев, долго находящихся в стационаре с тяжелыми заболеваниями. Еще одна важная причина — аспирация, то есть попадание жидкости или содержимого желудка в легкие.

Например, во время родов может произойти аспирация околоплодных вод или мекония — это вызывает химическое и механическое повреждение легких и создает условия для инфекции. Также опасно попадание желудочного содержимого в дыхательные пути. У недоношенных детей этот риск выше из-за незрелости легких и слабых защитных механизмов.

Клинические признаки часто неспецифичны и могут напоминать другие неонатальные заболевания. Самый ранний и заметный симптом — учащенное и поверхностное дыхание. При дыхании видны движения крыльев носа и втяжение грудной клетки (ретракции). Слышны стонущие (инспираторные) звуки на выдохе, появляется синюшность кожи — признаки кислородного голодания. У некоторых детей возникают эпизоды апноэ (временной остановки дыхания), что создает непосредственную угрозу жизни.

Другие признаки: нарушение кормления, слабая двигательная активность, общая вялость (летаргия). Все эти симптомы — серьезный сигнал для неонатолога и родителей. Любое изменение дыхания или необычное поведение требует немедленной оценки и срочного медицинского вмешательства. Это крайне важно для предотвращения тяжелых осложнений.

- Как пневмония влияет на общее состояние ребенка?

- При пневмонии у новорожденных общее состояние быстро и заметно ухудшается. Один из первых признаков — потеря прежней активности: ребенок становится вялым, слабеет реакция на звуки, прикосновения и присутствие родителей. Это связано с высокой чувствительностью центральной нервной системы к гипоксии (кислородному голоданию).

Сильно нарушается процесс кормления: ослабевает сосательный рефлекс, ребенок быстро устает во время еды и вскоре отказывается от груди или бутылочки. В тяжелых случаях полностью прекращает принимать пищу, что приводит к дефициту энергии и еще большему ухудшению состояния. Нарушение питания также повышает риск обезвоживания.