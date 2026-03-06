USD 1.7000
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

«Радио Судного дня» активировалось в день атаки на Нахчыван

11:37 2083

В четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня», прозвучали шесть сигналов.

В четверг в 12:33, 14:13, 15:09, 15:39, 17:01 и 18:43 по бакинскому времени были зафиксированы такие сообщения, как «Серосбег», «Овалосток», «Шлакобобр», «Вспыхивание», «Кипропоем» и «Жиротряс», сообщает «УВБ-76 логи», отслеживающий активность радиостанции.

Примечательно, что радиостанция стала активно передавать сообщения 5 марта - в день, когда по территории Азербайджана ударили два иранских беспилотника. 

УВБ-76 - созданная в 1970-х годах военная радиостанция. Она в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому иногда ее называют «Жужжалкой». По одной из конспирологических версий, радиостанция является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, которая якобы до сих пор используется Россией.

Шахбаз Шариф позвонил Ильхаму Алиеву и осудил атаку Ирана
12:59 120
Атаки на Иран: ранили замглавы МИД
12:57 3682
Венгрия осудила атаку Ирана на Нахчыван
12:16 403
Израиль ударил по штаб-квартире и оперативным центрам «Хезболлы»
11:43 7384
«Радио Судного дня» активировалось в день атаки на Нахчыван
11:37 2084
Ильхам Алиев принял вице-премьера Молдовы
11:33 791
В Азербайджане вынесли приговор шпионам
11:24 1938
США начинают войну без правил
09:48 4627
Экс-глава дорожного агентства Нахчывана предстал перед судом
11:04 1012
Украина защитит американские базы от «Шахедов»
10:41 1787
И Прага вступилась за Нахчыван
10:29 1313

