«Радио Судного дня» активировалось в день атаки на Нахчыван

В четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня», прозвучали шесть сигналов.

В четверг в 12:33, 14:13, 15:09, 15:39, 17:01 и 18:43 по бакинскому времени были зафиксированы такие сообщения, как «Серосбег», «Овалосток», «Шлакобобр», «Вспыхивание», «Кипропоем» и «Жиротряс», сообщает «УВБ-76 логи», отслеживающий активность радиостанции.

Примечательно, что радиостанция стала активно передавать сообщения 5 марта - в день, когда по территории Азербайджана ударили два иранских беспилотника.

УВБ-76 - созданная в 1970-х годах военная радиостанция. Она в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому иногда ее называют «Жужжалкой». По одной из конспирологических версий, радиостанция является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, которая якобы до сих пор используется Россией.