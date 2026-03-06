USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Новость дня
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

О разрушениях в Иране

11:52 1159

В результате ударов США и Израиля по Ирану было якобы повреждено более 3,6 тысячи строений, включая жилые дома, торговые центры и больницы. Такие данные привел глава иранского Общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд, его слова передает агентство Fars.

Коливанд уточнил, что под удар попали 3090 жилых домов, 528 торговых центров, 14 медицинских и фармацевтических учреждений. Повреждения также получили девять центров Красного Полумесяца и несколько автомобилей экстренных служб.

По словам представителя организации, большинство целей США и Израиля якобы находились в густонаселенных жилых кварталах.

Шахбаз Шариф позвонил Ильхаму Алиеву и осудил атаку Ирана
Шахбаз Шариф позвонил Ильхаму Алиеву и осудил атаку Ирана
12:59 124
Атаки на Иран: ранили замглавы МИД
Атаки на Иран: ранили замглавы МИД фото; видео; обновлено 12:57
12:57 3689
Венгрия осудила атаку Ирана на Нахчыван
Венгрия осудила атаку Ирана на Нахчыван
12:16 404
Израиль ударил по штаб-квартире и оперативным центрам «Хезболлы»
Израиль ударил по штаб-квартире и оперативным центрам «Хезболлы» обновлено 11:43
11:43 7385
«Радио Судного дня» активировалось в день атаки на Нахчыван
«Радио Судного дня» активировалось в день атаки на Нахчыван
11:37 2091
Ильхам Алиев принял вице-премьера Молдовы
Ильхам Алиев принял вице-премьера Молдовы фото
11:33 793
В Азербайджане вынесли приговор шпионам
В Азербайджане вынесли приговор шпионам
11:24 1940
США начинают войну без правил
США начинают войну без правил
09:48 4629
Экс-глава дорожного агентства Нахчывана предстал перед судом
Экс-глава дорожного агентства Нахчывана предстал перед судом
11:04 1013
Украина защитит американские базы от «Шахедов»
Украина защитит американские базы от «Шахедов»
10:41 1788
И Прага вступилась за Нахчыван
И Прага вступилась за Нахчыван
10:29 1313

ЭТО ВАЖНО

Шахбаз Шариф позвонил Ильхаму Алиеву и осудил атаку Ирана
Шахбаз Шариф позвонил Ильхаму Алиеву и осудил атаку Ирана
12:59 124
Атаки на Иран: ранили замглавы МИД
Атаки на Иран: ранили замглавы МИД фото; видео; обновлено 12:57
12:57 3689
Венгрия осудила атаку Ирана на Нахчыван
Венгрия осудила атаку Ирана на Нахчыван
12:16 404
Израиль ударил по штаб-квартире и оперативным центрам «Хезболлы»
Израиль ударил по штаб-квартире и оперативным центрам «Хезболлы» обновлено 11:43
11:43 7385
«Радио Судного дня» активировалось в день атаки на Нахчыван
«Радио Судного дня» активировалось в день атаки на Нахчыван
11:37 2091
Ильхам Алиев принял вице-премьера Молдовы
Ильхам Алиев принял вице-премьера Молдовы фото
11:33 793
В Азербайджане вынесли приговор шпионам
В Азербайджане вынесли приговор шпионам
11:24 1940
США начинают войну без правил
США начинают войну без правил
09:48 4629
Экс-глава дорожного агентства Нахчывана предстал перед судом
Экс-глава дорожного агентства Нахчывана предстал перед судом
11:04 1013
Украина защитит американские базы от «Шахедов»
Украина защитит американские базы от «Шахедов»
10:41 1788
И Прага вступилась за Нахчыван
И Прага вступилась за Нахчыван
10:29 1313
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться