О разрушениях в Иране

В результате ударов США и Израиля по Ирану было якобы повреждено более 3,6 тысячи строений, включая жилые дома, торговые центры и больницы. Такие данные привел глава иранского Общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд, его слова передает агентство Fars.

Коливанд уточнил, что под удар попали 3090 жилых домов, 528 торговых центров, 14 медицинских и фармацевтических учреждений. Повреждения также получили девять центров Красного Полумесяца и несколько автомобилей экстренных служб.

По словам представителя организации, большинство целей США и Израиля якобы находились в густонаселенных жилых кварталах.