Карта TəhsilPlus от Kapital Bank, открывающая уникальные возможности для работников сферы образования, вручена первым обладателям

Как сообщалось ранее, Kapital Bank совместно с Фондом Развития Образовани и глобальной технологической компанией «Mastercard» запустил проект TəhsilPlus, предназначенный для работников сферы образования. Подготовительный этап проекта, презентация которого состоялась в прошлом году, на сегодняшний день полностью завершен.

Многофункциональная карта TəhsilPlus, предоставляющая различные льготы и привилегии сотрудникам образовательных учреждений, в первую очередь была вручена учителям, показавшим высокие результаты на сертификационных экзаменах 2022–2025 годов и отличившимся своей профессиональной деятельностью.

Отметим, что проект охватывает около 450 тысяч педагогических и административных работников, задействованных на всех уровнях системы образования. Карта TəhsilPlus объединяет в себе сразу три функции, выступая одновременно в качестве зарплатной, дебетовой и пропускной карты для работников сферы образования.

В мероприятии, посвященном торжественной церемонии вручения карт, приняли участие представители профильных государственных и частных организаций. С приветственной речью на мероприятии выступил председатель Правления Фонда Развития Образования Ниджат Мамедли. Он отметил, что деятельность Фонда выстроена на принципах расширения государственно частного партнерства, стимулирования инновационных проектов и устойчивой поддержки образовательных учреждений. По его словам, запуск карты TəhsilPlus вслед за картой TələbəPlus является логичным продолжением данной стратегии и предлагает работникам образования единое и многофункциональное решение.

В свою очередь заместитель председателя Правления, Главный Директор по корпоративным продажам Фарид Хидаятзаде подчеркнул, что поддержка сферы образования входит в число ключевых приоритетов банка. Он отметил, что в современных условиях финансовые инструменты представляют собой не просто средство платежа, а полноценную функциональную платформу, повышающую качество повседневной жизни. По его словам, льготы, бонусные возможности и широкая партнерская сеть, предлагаемые через карту TəhsilPlus, станут ощутимой поддержкой в ежедневной деятельности педагогов. Особо было подчеркнуто, что проект реализован в рамках модели государственно частного партнерства. Он выразил уверенность в том, что устойчивое развитие возможно лишь при совместном и последовательном взаимодействии, а целью инициативы является не просто выпуск карты, а создание единого, многофункционального и долгосрочного решения для работников образования.

Энгин Яшар, вице-президент по развитию бизнеса в «Mastercard», отметил: «В «Mastercard» мы уверены, что инновации должны идти рука об руку с финансовой инклюзией. Карта TəhsilPlus является примером того, как цифровые технологии могут приносить реальную пользу, предоставляя профессионалам сферы образования безопасные, многофункциональные и перспективные решения. Благодаря крепким партнёрствам в Азербайджане мы продолжаем поддерживать финансовую инклюзию и расширять доступ к современным платежным экосистемам».

После завершения официальной части мероприятия был продемонстрирован презентационный видеоролик карты TəhsilPlus. В ролике были представлены дизайн карты, ее функциональные возможности, система льгот и бонусов в рамках партнерской сети, а также специальные предложения и скидки, доступные в рамках программы «Mastercard Priceless Specials».

