Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Министерство юстиции США опубликовало документы Федерального бюро расследований, которые связаны с обвинениями президента США Дональда Трампа в сексуальном насилии, которые отсутствовали в первой версии файлов дела осужденного за сексуальные преступления американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Sky News.

Министерство юстиции США заявило, что некоторые отсутствующие файлы, на которые было обращено внимание, были ошибочно отмечены в его таблице как «дубликаты», что означало, что они не были доступны. Впоследствии Минюст США исправил эту ошибку.

Среди опубликованных файлов: резюме и заметки трех отдельных интервью ФБР с женщиной, которая утверждает, что была сексуально атакована Эпштейном и подверглась насилию со стороны нынешнего президента США – Дональда Трампа.

Указывается, что эта женщина из Южной Каролины обратилась к правоохранителям после ареста Эпштейна в 2019 году. Она заявила, что миллиардер-финансист напал на нее на острове Хилтон-Хед в ее родном штате, когда ей было 13 лет. Вероятный инцидент произошел около 1984 года, согласно резюме одного из интервью ФБР.

Впоследствии ФБР провело дополнительные допросы в четыре разные даты в 2019 году: 24 июля, 7 августа, 20 августа и 16 октября.

Эти даты были обнародованы в каталоге доказательств по делу против Гислейн Максвелл – бывшей партнерши Эпштейна и осужденной соучастницы.

Однако в миллионах документов «файлов Эпштейна» изначально был включен только итог интервью от 24 июля, и он не содержал никаких обвинений против Трампа.

Публикуя эти файлы, Министерство юстиции повторило свое предыдущее предупреждение, что файлы Эпштейна содержат ложные и непроверенные утверждения.

«Эти материалы могут содержать поддельные или фальшивые изображения, документы или видео, поскольку все, что было отправлено ФБР, было включено в материалы, соответствующие закону. Некоторые документы содержат ложные и сенсационные обвинения против президента Трампа, которые были поданы в ФБР непосредственно перед выборами 2020 года. Чтобы было понятно, эти утверждения являются необоснованными и ложными, и, если бы они имели хоть каплю правды, их бы уже давно использовали против президента Трампа», – заявили в американском министерстве.

26 февраля бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон свидетельствовала перед Конгрессом США о прошлых связях ее и ее мужа, экс-президента США Билла Клинтона, с Эпштейном. А на следующий день бывший президент США Билл Клинтон во время закрытого слушания в Конгрессе отрицал, что знал о преступлениях Эпштейна.

