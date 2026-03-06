И снова файлы Эпштейна: обвинения против Трампа

Министерство юстиции США заявило, что некоторые отсутствующие файлы, на которые было обращено внимание, были ошибочно отмечены в его таблице как «дубликаты», что означало, что они не были доступны. Впоследствии Минюст США исправил эту ошибку.

Министерство юстиции США опубликовало документы Федерального бюро расследований, которые связаны с обвинениями президента США Дональда Трампа в сексуальном насилии, которые отсутствовали в первой версии файлов дела осужденного за сексуальные преступления американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Sky News.

Среди опубликованных файлов: резюме и заметки трех отдельных интервью ФБР с женщиной, которая утверждает, что была сексуально атакована Эпштейном и подверглась насилию со стороны нынешнего президента США – Дональда Трампа.

Указывается, что эта женщина из Южной Каролины обратилась к правоохранителям после ареста Эпштейна в 2019 году. Она заявила, что миллиардер-финансист напал на нее на острове Хилтон-Хед в ее родном штате, когда ей было 13 лет. Вероятный инцидент произошел около 1984 года, согласно резюме одного из интервью ФБР.

Впоследствии ФБР провело дополнительные допросы в четыре разные даты в 2019 году: 24 июля, 7 августа, 20 августа и 16 октября.

Эти даты были обнародованы в каталоге доказательств по делу против Гислейн Максвелл – бывшей партнерши Эпштейна и осужденной соучастницы.

Однако в миллионах документов «файлов Эпштейна» изначально был включен только итог интервью от 24 июля, и он не содержал никаких обвинений против Трампа.

Публикуя эти файлы, Министерство юстиции повторило свое предыдущее предупреждение, что файлы Эпштейна содержат ложные и непроверенные утверждения.

«Эти материалы могут содержать поддельные или фальшивые изображения, документы или видео, поскольку все, что было отправлено ФБР, было включено в материалы, соответствующие закону. Некоторые документы содержат ложные и сенсационные обвинения против президента Трампа, которые были поданы в ФБР непосредственно перед выборами 2020 года. Чтобы было понятно, эти утверждения являются необоснованными и ложными, и, если бы они имели хоть каплю правды, их бы уже давно использовали против президента Трампа», – заявили в американском министерстве.

26 февраля бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон свидетельствовала перед Конгрессом США о прошлых связях ее и ее мужа, экс-президента США Билла Клинтона, с Эпштейном. А на следующий день бывший президент США Билл Клинтон во время закрытого слушания в Конгрессе отрицал, что знал о преступлениях Эпштейна.