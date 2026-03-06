USD 1.7000
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Венгрия осудила атаку Ирана на Нахчыван

12:16 407

Посольство Венгрии в Баку назвало вчерашние удары иранских беспилотников по территории Нахчывана неприемлемым нарушением безопасности. Об этом говорится в публикации дипмиссии в соцсетях.

«Посольство Венгрии решительно осуждает атаки на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики. Это неприемлемое нарушение безопасности, суверенитета Азербайджана и международного права подрывает региональную стабильность. Венгрия солидарна с правительством Азербайджана и азербайджанским народом. Мы желаем пострадавшим скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении дипмиссии.

Шахбаз Шариф позвонил Ильхаму Алиеву и осудил атаку Ирана
12:59 131
Атаки на Иран: ранили замглавы МИД
12:57 3703
Венгрия осудила атаку Ирана на Нахчыван
12:16 408
Израиль ударил по штаб-квартире и оперативным центрам «Хезболлы»
11:43 7389
«Радио Судного дня» активировалось в день атаки на Нахчыван
11:37 2102
Ильхам Алиев принял вице-премьера Молдовы
11:33 797
В Азербайджане вынесли приговор шпионам
11:24 1943
США начинают войну без правил
09:48 4632
Экс-глава дорожного агентства Нахчывана предстал перед судом
11:04 1013
Украина защитит американские базы от «Шахедов»
10:41 1790
И Прага вступилась за Нахчыван
10:29 1315

