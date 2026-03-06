Восстанавливают авиарейсы из Абу-Даби

Национальная авиакомпания ОАЭ Etihad Airways заявила, что с пятницы возобновляет «ограниченное расписание полетов» из своего хаба в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Об этом сообщает Assosiated Press.

Правительственный перевозчик ОАЭ выполнял некоторые рейсы в последние дни, но его последнее заявление свидетельствует о переходе к более регулярным операциям.

Etihad заявила, что пассажиры, ранее забронировавшие билеты, а также новые клиенты смогут путешествовать по этим рейсам, при условии «соблюдения всех критериев безопасности».

Авиакомпания перечислила более 70 направлений, куда планирует лететь с пятницы по 19 марта.

По данным сервиса отслеживания рейсов Flightradar24, с начала войны на Ближнем Востоке было упразднено более 11 000 рейсов в 10 странах региона.