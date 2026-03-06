USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Восстанавливают авиарейсы из Абу-Даби

12:35 492

Национальная авиакомпания ОАЭ Etihad Airways заявила, что с пятницы возобновляет «ограниченное расписание полетов» из своего хаба в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Об этом сообщает Assosiated Press.

Правительственный перевозчик ОАЭ выполнял некоторые рейсы в последние дни, но его последнее заявление свидетельствует о переходе к более регулярным операциям.

Etihad заявила, что пассажиры, ранее забронировавшие билеты, а также новые клиенты смогут путешествовать по этим рейсам, при условии «соблюдения всех критериев безопасности».

Авиакомпания перечислила более 70 направлений, куда планирует лететь с пятницы по 19 марта.

По данным сервиса отслеживания рейсов Flightradar24, с начала войны на Ближнем Востоке было упразднено более 11 000 рейсов в 10 странах региона.

Шахбаз Шариф позвонил Ильхаму Алиеву и осудил атаку Ирана
Шахбаз Шариф позвонил Ильхаму Алиеву и осудил атаку Ирана
12:59 137
Атаки на Иран: ранили замглавы МИД
Атаки на Иран: ранили замглавы МИД фото; видео; обновлено 12:57
12:57 3710
Венгрия осудила атаку Ирана на Нахчыван
Венгрия осудила атаку Ирана на Нахчыван
12:16 410
Израиль ударил по штаб-квартире и оперативным центрам «Хезболлы»
Израиль ударил по штаб-квартире и оперативным центрам «Хезболлы» обновлено 11:43
11:43 7391
«Радио Судного дня» активировалось в день атаки на Нахчыван
«Радио Судного дня» активировалось в день атаки на Нахчыван
11:37 2107
Ильхам Алиев принял вице-премьера Молдовы
Ильхам Алиев принял вице-премьера Молдовы фото
11:33 798
В Азербайджане вынесли приговор шпионам
В Азербайджане вынесли приговор шпионам
11:24 1946
США начинают войну без правил
США начинают войну без правил
09:48 4636
Экс-глава дорожного агентства Нахчывана предстал перед судом
Экс-глава дорожного агентства Нахчывана предстал перед судом
11:04 1015
Украина защитит американские базы от «Шахедов»
Украина защитит американские базы от «Шахедов»
10:41 1792
И Прага вступилась за Нахчыван
И Прага вступилась за Нахчыван
10:29 1315

