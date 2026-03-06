Банк Республика удостоен специальной награды на мероприятии, организованном Государственной налоговой службой

В Государственной налоговой службе при Министерстве экономики Азербайджанской Республики состоялся форум на тему «Взгляд в будущее налоговой системы: новая модель управления и решения на основе данных».

На форуме были обсуждены современные подходы к управлению в налоговой системе, внедрение цифровых решений и механизмы принятия решений на основе данных. Кроме того, участникам были представлены изменения в налоговом законодательстве, а также новые подходы, применяемые в налоговом администрировании.

В рамках форума налогоплательщикам, отличившимся в различных номинациях, были вручены специальные сертификаты. Банк Республика был удостоен специальной награды «За вклад в развитие занятости в банковской и страховой сфере» за значимый вклад в профессиональное развитие и увеличение занятости в банковском и страховом секторе Азербайджана.

Награду председателю Наблюдательного совета Банк Республика Шакиру Рагимову вручили заместитель Премьер-министра Азербайджанской Республики Самир Шарифов, министр экономики Микаил Джаббаров, а также председатель Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирсланов.

Эта награда является подтверждением высокой оценки деятельности Банк Республика, направленной на подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие человеческого капитала и обеспечение долгосрочной занятости в финансовом секторе страны.