Под подозрением Пентагон

Военные следователи США допускают, что американская армия могла быть причастна к удару по начальной школе для девочек на юге Ирана, сообщает Reuters.

В материале уточняется: «Военные следователи считают вероятным, что ВС США несут ответственность за атаку на иранскую школу для девочек, но к окончательному заключению по этому делу они еще не пришли и расследование не завершено».

Источники агентства Reuters подчеркнули, что не исключают появления новых доказательств, которые могут опровергнуть причастность США к произошедшему.

Жертвами удара по школе в Минабе на юге Ирана стали 168 человек, включая детей, учителей и родителей, сообщало агентство Fars. При этом еще 95 человек получили ранения различной степени тяжести. В свою очередь, иранская сторона заявила о том, что виновных в ударе по начальной школе в иранском городе Минаб идентифицировали. Об этом накануне сообщало агентство Fars со ссылкой на источники. «Осведомленные источники сообщили о полном выявлении участников убийства детей в Минабе. Согласно их данным, точно установлены личности пилотов, авиабазы, с которой они вылетали и страна их происхождения», — говорилось в сообщении. Также сообщалось, что необходимые меры для «жесткого и решительного» ответа уже подготовлены.