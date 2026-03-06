USD 1.7000
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Шахбаз Шариф позвонил Ильхаму Алиеву и осудил атаку Ирана

Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шахбаз Шариф позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Премьер-министр Пакистана осудил военное нападение Ирана на Азербайджан и террористические акты, отметив, что в этот трудный день государство и армия Пакистана находятся рядом с государством и армией Азербайджана, и подчеркнул, что Азербайджан всегда может рассчитывать на Пакистан. Шахбаз Шариф также отметил, что дружба и братство между Азербайджаном и Пакистаном будут продолжаться.

Глава государства выразил благодарность за оказанную поддержку и солидарность. Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан всегда будет поддерживать правое дело братского Пакистана. Глава государства отметил, что решительное осуждение Пакистаном этого террористического акта, совершённого Ираном против Азербайджана, ещё раз отражает дружбу между Азербайджаном и Пакистаном.

Президент Азербайджана и премьер-министр Пакистана подчеркнули, что наши страны всегда рядом друг с другом как в хорошие, так и в трудные дни и готовы оказывать любую взаимную поддержку.

Атаки на Иран: ранили замглавы МИД
Атаки на Иран: ранили замглавы МИД фото; видео; обновлено 12:57
Венгрия осудила атаку Ирана на Нахчыван
Венгрия осудила атаку Ирана на Нахчыван
Израиль ударил по штаб-квартире и оперативным центрам «Хезболлы»
Израиль ударил по штаб-квартире и оперативным центрам «Хезболлы» обновлено 11:43
«Радио Судного дня» активировалось в день атаки на Нахчыван
«Радио Судного дня» активировалось в день атаки на Нахчыван
Ильхам Алиев принял вице-премьера Молдовы
Ильхам Алиев принял вице-премьера Молдовы фото
В Азербайджане вынесли приговор шпионам
В Азербайджане вынесли приговор шпионам
США начинают войну без правил
США начинают войну без правил
Экс-глава дорожного агентства Нахчывана предстал перед судом
Экс-глава дорожного агентства Нахчывана предстал перед судом
Украина защитит американские базы от «Шахедов»
Украина защитит американские базы от «Шахедов»
И Прага вступилась за Нахчыван
И Прага вступилась за Нахчыван
