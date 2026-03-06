Шахбаз Шариф позвонил Ильхаму Алиеву и осудил атаку Ирана

Премьер-министр Пакистана осудил военное нападение Ирана на Азербайджан и террористические акты, отметив, что в этот трудный день государство и армия Пакистана находятся рядом с государством и армией Азербайджана, и подчеркнул, что Азербайджан всегда может рассчитывать на Пакистан. Шахбаз Шариф также отметил, что дружба и братство между Азербайджаном и Пакистаном будут продолжаться.

Глава государства выразил благодарность за оказанную поддержку и солидарность. Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан всегда будет поддерживать правое дело братского Пакистана. Глава государства отметил, что решительное осуждение Пакистаном этого террористического акта, совершённого Ираном против Азербайджана, ещё раз отражает дружбу между Азербайджаном и Пакистаном.

Президент Азербайджана и премьер-министр Пакистана подчеркнули, что наши страны всегда рядом друг с другом как в хорошие, так и в трудные дни и готовы оказывать любую взаимную поддержку.