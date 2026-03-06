USD 1.7000
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Свежие продукты в Дубае заканчиваются

13:03 1594

У Дубая осталось свежих продуктов на 10 дней из-за сбоев в цепочках поставок на фоне войны США и Ирана. Об этом заявил немецкому изданию Heute глава крупной транспортно-логистической компании Штефан Пауль.

По его словам, конфликт вывел из строя около 18% мировой мощности авиаперевозок грузов, также серьезно пострадали морские перевозки.

Эксперт отметил, что Европа затронута меньше, однако страны Персидского залива, сильно зависящие от импорта, столкнулись с риском быстрого обострения ситуации. Наиболее критичным Пауль назвал положение со свежими продуктами — овощами и фруктами.

Перевозки по суше из Саудовской Аравии технически возможны, но имеющихся мощностей недостаточно, подчеркнул он, обратив внимание на то, что грузопоток одного контейнеровоза (до 20 тыс. контейнеров) практически невозможно компенсировать наземным транспортом.

Иран признали крупнейшим спонсором терроризма
Иран признали крупнейшим спонсором терроризма
14:20 1
Венгрия задержала украинских инкассаторов
Венгрия задержала украинских инкассаторов обновлено 14:27
14:27 5051
Вот почему Иран так мало стреляет?
Вот почему Иран так мало стреляет? Наши подробности
13:51 1650
В азербайджанских провинциях 10 тысяч войск КСИР и 40 тысяч солдат «Артеш»
В азербайджанских провинциях 10 тысяч войск КСИР и 40 тысяч солдат «Артеш» о развитии ситуации с одним из лидеров иранской оппозиции Хасаном Шариатмадари; все еще актуально
05:40 10992
Азербайджан отзывает всех дипломатов из Ирана
Азербайджан отзывает всех дипломатов из Ирана
13:48 1483
Ирану можно убивать азербайджанских детей?
Ирану можно убивать азербайджанских детей? главная тема; все еще актуально
04:47 8689
Минобороны Азербайджана о мобилизации первого уровня
Минобороны Азербайджана о мобилизации первого уровня
11:08 5856
Почему Иран нанес удар по Азербайджану?
Почему Иран нанес удар по Азербайджану? экс-сотрудник Министерства обороны Ирана Реза Талеби комментирует для haqqin.az; все еще актуально
04:14 10730
Байрамов об отношениях Азербайджана и Молдовы
Байрамов об отношениях Азербайджана и Молдовы
13:49 380
Али Асадов и Джевдет Йылмаз обсудили атаку Ирана на Азербайджан
Али Асадов и Джевдет Йылмаз обсудили атаку Ирана на Азербайджан
13:45 347
Байрамов: Уровень готовности армии ещe больше повышается. Все соответствующие поручения даны
Байрамов: Уровень готовности армии ещe больше повышается. Все соответствующие поручения даны обновлено 13:57
13:57 1452

