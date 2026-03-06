USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Новость дня
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

В Баку будет пасмурно

13:25 701

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, днем местами возможны осадки, умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 3-6°, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 мм до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%.

В регионах Азербайджана ожидаются осадки, в горных районах - снег. Местами возможны интенсивные осадки. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Западный ветер будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 1-5°, днем 6-11° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

Иран признали крупнейшим спонсором терроризма
Иран признали крупнейшим спонсором терроризма
14:20 2
Венгрия задержала украинских инкассаторов
Венгрия задержала украинских инкассаторов обновлено 14:27
14:27 5052
Вот почему Иран так мало стреляет?
Вот почему Иран так мало стреляет? Наши подробности
13:51 1652
В азербайджанских провинциях 10 тысяч войск КСИР и 40 тысяч солдат «Артеш»
В азербайджанских провинциях 10 тысяч войск КСИР и 40 тысяч солдат «Артеш» о развитии ситуации с одним из лидеров иранской оппозиции Хасаном Шариатмадари; все еще актуально
05:40 10994
Азербайджан отзывает всех дипломатов из Ирана
Азербайджан отзывает всех дипломатов из Ирана
13:48 1484
Ирану можно убивать азербайджанских детей?
Ирану можно убивать азербайджанских детей? главная тема; все еще актуально
04:47 8691
Минобороны Азербайджана о мобилизации первого уровня
Минобороны Азербайджана о мобилизации первого уровня
11:08 5857
Почему Иран нанес удар по Азербайджану?
Почему Иран нанес удар по Азербайджану? экс-сотрудник Министерства обороны Ирана Реза Талеби комментирует для haqqin.az; все еще актуально
04:14 10732
Байрамов об отношениях Азербайджана и Молдовы
Байрамов об отношениях Азербайджана и Молдовы
13:49 380
Али Асадов и Джевдет Йылмаз обсудили атаку Ирана на Азербайджан
Али Асадов и Джевдет Йылмаз обсудили атаку Ирана на Азербайджан
13:45 348
Байрамов: Уровень готовности армии ещe больше повышается. Все соответствующие поручения даны
Байрамов: Уровень готовности армии ещe больше повышается. Все соответствующие поручения даны обновлено 13:57
13:57 1457

ЭТО ВАЖНО

Иран признали крупнейшим спонсором терроризма
Иран признали крупнейшим спонсором терроризма
14:20 2
Венгрия задержала украинских инкассаторов
Венгрия задержала украинских инкассаторов обновлено 14:27
14:27 5052
Вот почему Иран так мало стреляет?
Вот почему Иран так мало стреляет? Наши подробности
13:51 1652
В азербайджанских провинциях 10 тысяч войск КСИР и 40 тысяч солдат «Артеш»
В азербайджанских провинциях 10 тысяч войск КСИР и 40 тысяч солдат «Артеш» о развитии ситуации с одним из лидеров иранской оппозиции Хасаном Шариатмадари; все еще актуально
05:40 10994
Азербайджан отзывает всех дипломатов из Ирана
Азербайджан отзывает всех дипломатов из Ирана
13:48 1484
Ирану можно убивать азербайджанских детей?
Ирану можно убивать азербайджанских детей? главная тема; все еще актуально
04:47 8691
Минобороны Азербайджана о мобилизации первого уровня
Минобороны Азербайджана о мобилизации первого уровня
11:08 5857
Почему Иран нанес удар по Азербайджану?
Почему Иран нанес удар по Азербайджану? экс-сотрудник Министерства обороны Ирана Реза Талеби комментирует для haqqin.az; все еще актуально
04:14 10732
Байрамов об отношениях Азербайджана и Молдовы
Байрамов об отношениях Азербайджана и Молдовы
13:49 380
Али Асадов и Джевдет Йылмаз обсудили атаку Ирана на Азербайджан
Али Асадов и Джевдет Йылмаз обсудили атаку Ирана на Азербайджан
13:45 348
Байрамов: Уровень готовности армии ещe больше повышается. Все соответствующие поручения даны
Байрамов: Уровень готовности армии ещe больше повышается. Все соответствующие поручения даны обновлено 13:57
13:57 1457
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться