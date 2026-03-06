USD 1.7000
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Новый спецпредставитель НАТО по Южному Кавказу

НАТО объявила о назначении Кевина Гамильтона специальным представителем по Южному Кавказу и Центральной Азии. Об этом сообщили в альянсе.

Там отметили, что Гамильтон будет отвечать за продвижение политики альянса «в этих двух стратегически важных регионах».

Гамильтона также назначили на должность заместителя помощника Генерального секретаря НАТО по вопросам партнерства в Отделе политических вопросов и политики безопасности.

Отметим, что К.Гамильтон до этого назначения в 2023-2026 годах являлся послом Канады в Азербайджане с резиденцией в Анкаре (Турция). Ранее он занимал должности посла в Румынии, Болгарии и Республике Молдова (2016–2020 гг.).

Иран признали крупнейшим спонсором терроризма
Иран признали крупнейшим спонсором терроризма
14:20 3
Венгрия задержала украинских инкассаторов
Венгрия задержала украинских инкассаторов обновлено 14:27
14:27 5055
Вот почему Иран так мало стреляет?
Вот почему Иран так мало стреляет? Наши подробности
13:51 1655
В азербайджанских провинциях 10 тысяч войск КСИР и 40 тысяч солдат «Артеш»
В азербайджанских провинциях 10 тысяч войск КСИР и 40 тысяч солдат «Артеш» о развитии ситуации с одним из лидеров иранской оппозиции Хасаном Шариатмадари; все еще актуально
05:40 10994
Азербайджан отзывает всех дипломатов из Ирана
Азербайджан отзывает всех дипломатов из Ирана
13:48 1488
Ирану можно убивать азербайджанских детей?
Ирану можно убивать азербайджанских детей? главная тема; все еще актуально
04:47 8693
Минобороны Азербайджана о мобилизации первого уровня
Минобороны Азербайджана о мобилизации первого уровня
11:08 5857
Почему Иран нанес удар по Азербайджану?
Почему Иран нанес удар по Азербайджану? экс-сотрудник Министерства обороны Ирана Реза Талеби комментирует для haqqin.az; все еще актуально
04:14 10735
Байрамов об отношениях Азербайджана и Молдовы
Байрамов об отношениях Азербайджана и Молдовы
13:49 380
Али Асадов и Джевдет Йылмаз обсудили атаку Ирана на Азербайджан
Али Асадов и Джевдет Йылмаз обсудили атаку Ирана на Азербайджан
13:45 348
Байрамов: Уровень готовности армии ещe больше повышается. Все соответствующие поручения даны
Байрамов: Уровень готовности армии ещe больше повышается. Все соответствующие поручения даны обновлено 13:57
13:57 1461

