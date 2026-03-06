USD 1.7000
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Байрамов: Уровень готовности армии ещe больше повышается. Все соответствующие поручения даны

Президентом даны все поручения в связи с атаками беспилотников на Нахчыванскую Автономную Республику, осуществленными с территории Исламской Республики Иран, предприняты дипломатические шаги.

Oб этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Республики Молдова Михаем Попшоем.

Министр отметил, что была вручена нота, а также проведены телефонные переговоры: «Меры безопасности также находятся на самом высоком уровне под контролем президента. Уровень готовности вооруженных сил ещe больше повышается. Все соответствующие поручения также даны».

Кроме того, по его словам, на фоне происходящих на Ближнем Востоке событий ведутся работы по эвакуации граждан, находящихся в различных странах региона.

Министр отметил, что число обращений в посольства и консульства составляет около 1000: «Основные пять стран — ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн и Кувейт. Мы получили обращения почти от 1000 наших граждан, находящихся в этих странах».

Вчера с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки беспилотников на Нахчыванскую Автономную Республику, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Республики Молдова Михаем Попшоем.

Министр отметил, что это неприемлемо: «Позиция Азербайджанского государства была доведена вчера, посол Ирана был вызван в МИД, были доведены до сведения наши ожидания. Все могли услышать месседжи, озвученные вчера президентом Ильхамом Алиевым на заседании Совета безопасности. Иранская сторона пообещала провести расследование по этому вопросу, и мы ожидаем результаты этого расследования в ближайшее время».

