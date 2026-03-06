Али Асадов и Джевдет Йылмаз обсудили атаку Ирана на Азербайджан

Об этом сообщили в Кабинете Министров.

В ходе беседы был выражен решительный протест в связи с атаками беспилотников, осуществленными Ираном против Азербайджана 5 марта. Подчеркнуто, что эти удары противоречат нормам и принципам международного права.

Али Асадов отметил, что в результате атак иранских дронов обстрелу подверглись Нахчыванский международный аэропорт, школа и другие объекты. Несколько мирных жителей получили ранения, повреждения также получил терминал аэропорта.

Было подчеркнуто, что телефонный звонок президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву сразу после произошедшего и выраженная поддержка азербайджанскому народу являются наглядным проявлением нерушимого братства и солидарности между двумя странами.

Али Асадов поблагодарил турецкую сторону за оперативную поддержку, в частности, за организацию временных авиарейсов через аэропорт Ыгдыр для обеспечения безопасности полетов в направлении Нахчывана.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены другие актуальные вопросы, вытекающие из сложившейся ситуации.