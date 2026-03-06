Байрамов об отношениях Азербайджана и Молдовы

Министр отметил, что, говоря об отношениях между странами, можно отметить высокий уровень политического диалога, очень искренние отношения между лидерами и их встречи: «Можно сказать, что встречи проходят практически каждый год. Однако сам двусторонний визит имеет особое значение. Между двумя странами существует формат политических консультаций, и во второй половине 2026 года будут проведены очередные политические консультации».

Отношения между Азербайджаном и Молдовой опираются на десятилетия. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Республики Молдова Михаем Попшоем.

Азербайджан и Молдова обсудили все направления, имеющие важное значение для двух стран, сказал Джейхун Байрамов.

Он отметил, что сегодня были обсуждены сотрудничество на международных платформах, региональная безопасность и ответы на глобальные вызовы: «В 2025 году товарооборот между двумя странами составил 11 млн долларов США. Сегодня обсуждались возможности увеличения этого потенциала, а также пути поощрения взаимных инвестиций. Между двумя странами существует сотрудничество в энергетической сфере. В последние годы число покупателей азербайджанского газа значительно расширилось».

Также Байрамов коснулся вопроса выполнения прямых авиарейсов между Баку и Кишиневом. По его словам, это стало положительным фактором для развития контактов между людьми.

Министр также отметил, что сегодня стороны обсудили еще и повестку сотрудничества между двумя странами на международных платформах.

«Мы говорили о взаимовыгодном сотрудничестве в ряде организаций, а также о практике взаимной поддержки инициатив и кандидатур друг друга. Азербайджан проводит активную внешнюю политику и выдвигает инициативы. По каждой из этих инициатив мы видели поддержку со стороны Молдовы», - сказал Байрамов.

Министр напомнил о том, что, когда началась российско-украинская война, большая часть эвакуации азербайджанских граждан была осуществлена Молдовой.

Байрамов отметил, что сегодня он еще раз выразил благодарность своему молдавскому коллеге за поддержку в тот тревожный период.