Азербайджан отзывает всех дипломатов из Ирана

Азербайджан выводит свой дипломатический персонал из Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По словам министра, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял решение о полном выводе дипломатического персонала из Ирана.

«Этот процесс касается как посольства в Тегеране, так и Генконсульства в Тебризе. В настоящее время в этом направлении ведется соответствующая работа», - отметил он.

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал действия иранской стороны отвратительным террористическим актом. Президент заявил, что официальные лица Ирана должны дать разъяснения, принести извинения азербайджанской стороне, совершившие этот террористический акт должны быть привлечены к уголовной ответственности.