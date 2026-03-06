Вот почему Иран так мало стреляет?

Накануне начала операции США и Израиля против Ирана израильская разведка ожидала, что иранская армия будет запускать по территории еврейского государства около 150 ракет ежедневно. Однако с начала войны по Израилю в общей сложности было выпущено всего лишь 200 ракет. Это означает, что фактически Иран запустил примерно на 80% меньше ракет, чем ожидалось по разведывательным оценкам.

Еще около 300 ракет были запущены по другим целям на Ближнем Востоке.

Вместе с тем Израиль и США вместе уже применили более 8 500 боеприпасов по целям на территории Ирана с начала войны. Только США отработали уже около 2 700 целей.

Как пишет The Wall Street Journal, стратегия по строительству подземных бункеров для хранения гигантского арсенала ракет и другого вооружения, которую десятилетиями осуществлял Иран, доказала свою ошибочность уже через неделю после начала войны: самолеты и ударные дроны Израиля и США внимательно следят за ними и уничтожают пусковые установки ракет, как только те появляются на поверхности для запуска. Кроме того, волны тяжелых бомбардировщиков сбросили сотни бомб для поражения бункеров на эти объекты, по-видимому, похоронив некоторые комплексы иранских баллистических ракет и боевые материалы под землей в некоторых местах.

Вероятно, отмечают аналитики, тысячи ракет средней и малой дальности Тегерана все еще остаются в подземных базах, местоположение которых в основном известно военным США и Израиля.

«То, что когда-то было мобильным и трудно обнаруживаемым, больше не мобильно и легче уничтожить», — сказал Сэм Лайра, исследователь Центра Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения в Калифорнии.

Объединенные силы США и Израиля перешли к следующему этапу своей кампании, который будет сосредоточен на поражении иранских оборонно-промышленных активов, особенно объектов по производству ракет.

Первый этап кампании подавил иранскую противовоздушную оборону, обезглавил ее командование и управление, а также ограничил способность к ответным действиям с использованием баллистических ракет и дронов.

ЦАХАЛ выпустил предупреждение об эвакуации 5 марта для промышленной зоны Аббас-Абад и промышленной зоны Шензара в Пакдаште, провинция Тегеран, вероятно, в подготовке к поражению иранской оборонно-промышленной базы.

ЦАХАЛ также нанес удары по ангарам и бункерам в ограниченной зоне арсенала боеприпасов Артеш Шахид Фарашахи в Мандзарийе, провинция Кум, вероятно, в рамках продолжающейся кампании по ослаблению иранской военной логистики и инфраструктуры хранения оружия.

Спутниковые снимки от 4 марта подтверждают, что объединенные силы нанесли второй удар по Парачинскому военному комплексу к востоку от Тегерана с 28 февраля и повредили несколько зданий.

Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжают наносить удары по иранской инфраструктуре баллистических ракет с целью ослабления ракетных возможностей Ирана. ЦАХАЛ сообщил 5 марта, что израильские самолеты нанесли удары по сотням пусковых установок ракет по всему Ирану и вывели из строя более 300 пусковых установок баллистических ракет с 28 февраля.

Ослабление иранских систем ПВО позволяет самолетам США и Израиля действовать с меньшим риском и большей свободой маневра в иранском воздушном пространстве.

Объединенные силы продолжают проводить авиаудары по ключевым объектам внутренней безопасности в городе Тегеране и его окрестностях, а также по районам, населенным курдами, на северо-западе Ирана. Эти цели варьируются от региональных штаб-квартир Командования правоохранительных органов (LEC) и Корпуса стражей исламской революции (IRGC) до местных полицейских участков в районах, которые были очагами беспорядков.

Иран потерял 60% от всех пусковых установок для ракет и системы противовоздушной обороны в ходе боевых действий против США и Израиля, утверждает израильский телеканал I24 со ссылкой на неназванных чиновников.