Баку и Кишинев обменялись реверансами

Отношения между Азербайджаном и Молдовой будут развиваться по линии стратегического партнерства. Об этом заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Республики Молдова Михай Попшой на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
«Наши лидеры, как и мы, регулярно проводят встречи. Это придает импульс развитию двусторонних отношений. Мы договорились о регулярном проведении политических консультаций в ближайшие годы», — подчеркнул министр.
Он отметил, что это его первый официальный визит в Азербайджан. Он также отметил, что сегодня мир переживает непростые времена.
«Территориальная целостность сегодня имеет очень большое значение. Молдова осуждает произошедший вчера инцидент против Азербайджана. Молдова последовательно поддерживает дружественные отношения с Азербайджаном. Уверен, что мой визит в Азербайджан послужит дальнейшему углублению наших отношений», - сказал Попшой.
По его словам, отношения между Азербайджаном и Молдовой будут развиваться в энергетической и других сферах.
Министр также поблагодарил Азербайджан за поддержку Молдовы во время энергетического кризиса в 2022 году.
«За это мы благодарим правительство Азербайджана. Мы намерены сотрудничать с Азербайджаном не только в сфере природного газа, но и зеленой энергии. Приглашаем азербайджанские компании инвестировать в Молдову. Молдова готова сделать все возможное, чтобы стать бенефициаром проектов», - сказал Попшой.
В завершение пресс-конференции молдавский министр отметил, что мир на Южном Кавказе отвечает интересам Молдовы.
Министр иностранных дел Молдовы пригласил Джейхуна Байрамова посетить Молдову.