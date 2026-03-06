Баку и Кишинев обменялись реверансами

Отношения между Азербайджаном и Молдовой будут развиваться по линии стратегического партнерства. Об этом заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Республики Молдова Михай Попшой на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«Наши лидеры, как и мы, регулярно проводят встречи. Это придает импульс развитию двусторонних отношений. Мы договорились о регулярном проведении политических консультаций в ближайшие годы», — подчеркнул министр.

Он отметил, что это его первый официальный визит в Азербайджан. Он также отметил, что сегодня мир переживает непростые времена.