Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Баку и Кишинев обменялись реверансами

14:04 366

Отношения между Азербайджаном и Молдовой будут развиваться по линии стратегического партнерства. Об этом заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Республики Молдова Михай Попшой на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«Наши лидеры, как и мы, регулярно проводят встречи. Это придает импульс развитию двусторонних отношений. Мы договорились о регулярном проведении политических консультаций в ближайшие годы», — подчеркнул министр.

Он отметил, что это его первый официальный визит в Азербайджан. Он также отметил, что сегодня мир переживает непростые времена.

«Территориальная целостность сегодня имеет очень большое значение. Молдова осуждает произошедший вчера инцидент против Азербайджана. Молдова последовательно поддерживает дружественные отношения с Азербайджаном. Уверен, что мой визит в Азербайджан послужит дальнейшему углублению наших отношений», - сказал Попшой.

По его словам, отношения между Азербайджаном и Молдовой будут развиваться в энергетической и других сферах.

Министр также поблагодарил Азербайджан за поддержку Молдовы во время энергетического кризиса в 2022 году.

«За это мы благодарим правительство Азербайджана. Мы намерены сотрудничать с Азербайджаном не только в сфере природного газа, но и зеленой энергии. Приглашаем азербайджанские компании инвестировать в Молдову. Молдова готова сделать все возможное, чтобы стать бенефициаром проектов», - сказал Попшой.

В завершение пресс-конференции молдавский министр отметил, что мир на Южном Кавказе отвечает интересам Молдовы.

Министр иностранных дел Молдовы пригласил Джейхуна Байрамова посетить Молдову.

Иран признали крупнейшим спонсором терроризма
Иран признали крупнейшим спонсором терроризма
14:20 17
Венгрия задержала украинских инкассаторов
Венгрия задержала украинских инкассаторов обновлено 14:27
14:27 5068
Вот почему Иран так мало стреляет?
Вот почему Иран так мало стреляет? Наши подробности
13:51 1674
В азербайджанских провинциях 10 тысяч войск КСИР и 40 тысяч солдат «Артеш»
В азербайджанских провинциях 10 тысяч войск КСИР и 40 тысяч солдат «Артеш» о развитии ситуации с одним из лидеров иранской оппозиции Хасаном Шариатмадари; все еще актуально
05:40 11001
Азербайджан отзывает всех дипломатов из Ирана
Азербайджан отзывает всех дипломатов из Ирана
13:48 1506
Ирану можно убивать азербайджанских детей?
Ирану можно убивать азербайджанских детей? главная тема; все еще актуально
04:47 8699
Минобороны Азербайджана о мобилизации первого уровня
Минобороны Азербайджана о мобилизации первого уровня
11:08 5867
Почему Иран нанес удар по Азербайджану?
Почему Иран нанес удар по Азербайджану? экс-сотрудник Министерства обороны Ирана Реза Талеби комментирует для haqqin.az; все еще актуально
04:14 10740
Байрамов об отношениях Азербайджана и Молдовы
Байрамов об отношениях Азербайджана и Молдовы
13:49 382
Али Асадов и Джевдет Йылмаз обсудили атаку Ирана на Азербайджан
Али Асадов и Джевдет Йылмаз обсудили атаку Ирана на Азербайджан
13:45 351
Байрамов: Уровень готовности армии ещe больше повышается. Все соответствующие поручения даны
Байрамов: Уровень готовности армии ещe больше повышается. Все соответствующие поручения даны обновлено 13:57
13:57 1480

