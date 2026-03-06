USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции
Новость дня
Жесткие заявления Ильхама Алиева: Армия приведена в боевую готовность. Готовы к проведению любой операции

Отец Кабаевой заработает на «Роснефти»

14:15 553

Отец российской олимпийской чемпионки Алины Кабаевой Марат Кабаев стал владельцем 25-процентной доли в крупной логистической компании «Таймыр Инвест», работающей на проектах «Роснефти» в районах Крайнего Севера. Сделка состоялась 4 марта: долю приобрели у основного участника компании Эльвиры Хазиевой, пишет ТАСС.

Номинальная стоимость пакета составила 250 тыс. рублей (5 370 манатов). В Международной ассоциации исламского бизнеса Кабаева сообщили, что он намерен участвовать в развитии компании как стратегический партнер и формировать социально ориентированную бизнес-модель.

«Таймыр Инвест», судя по вакансиям, участвует в огромном проекте «Роснефти» на Таймыре — «Восток Ойл». Объем инвестиций в разработку этого месторождения оценивался правительством почти в 12 трлн руб (258 млрд манатов). «Крупнейший нефтегазовый проект в мире — 6,5 млрд тонн по нефти и порядка 10 трлн куб. м газа», — отмечал глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Таймыр Инвест» занимается доставкой грузов складским хранением и погрузочно-разгрузочными работами на причалах и портовых складах. По данным компании, через ее логистическую инфраструктуру уже прошло более 1,6 млн тонн грузов. Финансовые показатели компании демонстрируют быстрый рост. По итогам 2024 года выручка «Таймыр Инвест» составила около 55,3 млрд рублей против 13,2 млрд рублей годом ранее, а чистая прибыль достигла 1,6 млрд рублей. Активы компании увеличились на 400%.

Кабаев возглавляет Международную ассоциацию исламского бизнеса и совет директоров фонда прямых инвестиций МАИБ.

Иран признали крупнейшим спонсором терроризма
Иран признали крупнейшим спонсором терроризма
14:20 20
Венгрия задержала украинских инкассаторов
Венгрия задержала украинских инкассаторов обновлено 14:27
14:27 5069
Вот почему Иран так мало стреляет?
Вот почему Иран так мало стреляет? Наши подробности
13:51 1678
В азербайджанских провинциях 10 тысяч войск КСИР и 40 тысяч солдат «Артеш»
В азербайджанских провинциях 10 тысяч войск КСИР и 40 тысяч солдат «Артеш» о развитии ситуации с одним из лидеров иранской оппозиции Хасаном Шариатмадари; все еще актуально
05:40 11001
Азербайджан отзывает всех дипломатов из Ирана
Азербайджан отзывает всех дипломатов из Ирана
13:48 1507
Ирану можно убивать азербайджанских детей?
Ирану можно убивать азербайджанских детей? главная тема; все еще актуально
04:47 8700
Минобороны Азербайджана о мобилизации первого уровня
Минобороны Азербайджана о мобилизации первого уровня
11:08 5867
Почему Иран нанес удар по Азербайджану?
Почему Иран нанес удар по Азербайджану? экс-сотрудник Министерства обороны Ирана Реза Талеби комментирует для haqqin.az; все еще актуально
04:14 10741
Байрамов об отношениях Азербайджана и Молдовы
Байрамов об отношениях Азербайджана и Молдовы
13:49 382
Али Асадов и Джевдет Йылмаз обсудили атаку Ирана на Азербайджан
Али Асадов и Джевдет Йылмаз обсудили атаку Ирана на Азербайджан
13:45 352
Байрамов: Уровень готовности армии ещe больше повышается. Все соответствующие поручения даны
Байрамов: Уровень готовности армии ещe больше повышается. Все соответствующие поручения даны обновлено 13:57
13:57 1483

ЭТО ВАЖНО

Иран признали крупнейшим спонсором терроризма
Иран признали крупнейшим спонсором терроризма
14:20 20
Венгрия задержала украинских инкассаторов
Венгрия задержала украинских инкассаторов обновлено 14:27
14:27 5069
Вот почему Иран так мало стреляет?
Вот почему Иран так мало стреляет? Наши подробности
13:51 1678
В азербайджанских провинциях 10 тысяч войск КСИР и 40 тысяч солдат «Артеш»
В азербайджанских провинциях 10 тысяч войск КСИР и 40 тысяч солдат «Артеш» о развитии ситуации с одним из лидеров иранской оппозиции Хасаном Шариатмадари; все еще актуально
05:40 11001
Азербайджан отзывает всех дипломатов из Ирана
Азербайджан отзывает всех дипломатов из Ирана
13:48 1507
Ирану можно убивать азербайджанских детей?
Ирану можно убивать азербайджанских детей? главная тема; все еще актуально
04:47 8700
Минобороны Азербайджана о мобилизации первого уровня
Минобороны Азербайджана о мобилизации первого уровня
11:08 5867
Почему Иран нанес удар по Азербайджану?
Почему Иран нанес удар по Азербайджану? экс-сотрудник Министерства обороны Ирана Реза Талеби комментирует для haqqin.az; все еще актуально
04:14 10741
Байрамов об отношениях Азербайджана и Молдовы
Байрамов об отношениях Азербайджана и Молдовы
13:49 382
Али Асадов и Джевдет Йылмаз обсудили атаку Ирана на Азербайджан
Али Асадов и Джевдет Йылмаз обсудили атаку Ирана на Азербайджан
13:45 352
Байрамов: Уровень готовности армии ещe больше повышается. Все соответствующие поручения даны
Байрамов: Уровень готовности армии ещe больше повышается. Все соответствующие поручения даны обновлено 13:57
13:57 1483
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться