Отец Кабаевой заработает на «Роснефти»

Номинальная стоимость пакета составила 250 тыс. рублей (5 370 манатов). В Международной ассоциации исламского бизнеса Кабаева сообщили, что он намерен участвовать в развитии компании как стратегический партнер и формировать социально ориентированную бизнес-модель.

Отец российской олимпийской чемпионки Алины Кабаевой Марат Кабаев стал владельцем 25-процентной доли в крупной логистической компании «Таймыр Инвест», работающей на проектах «Роснефти» в районах Крайнего Севера. Сделка состоялась 4 марта: долю приобрели у основного участника компании Эльвиры Хазиевой, пишет ТАСС.

«Таймыр Инвест», судя по вакансиям, участвует в огромном проекте «Роснефти» на Таймыре — «Восток Ойл». Объем инвестиций в разработку этого месторождения оценивался правительством почти в 12 трлн руб (258 млрд манатов). «Крупнейший нефтегазовый проект в мире — 6,5 млрд тонн по нефти и порядка 10 трлн куб. м газа», — отмечал глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Таймыр Инвест» занимается доставкой грузов складским хранением и погрузочно-разгрузочными работами на причалах и портовых складах. По данным компании, через ее логистическую инфраструктуру уже прошло более 1,6 млн тонн грузов. Финансовые показатели компании демонстрируют быстрый рост. По итогам 2024 года выручка «Таймыр Инвест» составила около 55,3 млрд рублей против 13,2 млрд рублей годом ранее, а чистая прибыль достигла 1,6 млрд рублей. Активы компании увеличились на 400%.

Кабаев возглавляет Международную ассоциацию исламского бизнеса и совет директоров фонда прямых инвестиций МАИБ.