Иран признали крупнейшим спонсором терроризма

Оппоненты обвинили демократов в том, что они вынесли этот вопрос на голосование только потому, что выступают против Трампа, подвергая американцев повышенному риску.

За резолюцию проголосовали 219 человек, против — 212, в основном по партийному признаку. За резолюцию проголосовали два республиканца, против — четыре демократа.

В четверг Палата представителей США отклонила предложение остановить воздушную войну президента Соединенных Штатов Дональда Трампа против Ирана и потребовать, чтобы любые военные действия против Ирана санкционировались Конгрессом. Об этом сообщает Reuters.

«Мы все знаем, что нас бы здесь сегодня не было, если бы президента звали не Дональд Трамп», — заявил в среду во время дебатов представитель от Аризоны Рик Кроуфорд, председатель комитета Палаты представителей по разведке от Республиканской партии.

Спонсоры резолюции назвали ее попыткой вернуть Конгрессу право санкционировать войну, как это предусмотрено Конституцией США.

Сторонники резолюции заявили, что требование к Трампу явиться в Конгресс для получения разрешения на ведение военных действий заставит его объяснить американцам, почему США воюют и чем это может закончиться.

«Это война по выбору, развязанная нынешней администрацией без санкции, без четко сформулированных целей и конечной точки, без объяснения того, как они собираются обеспечивать безопасность американцев», — заявил член Палаты представителей от штата Нью-Йорк Грегори Микс, главный демократ в Комитете по иностранным делам.

Незадолго до голосования по резолюции члены Палаты представителей от обеих партий подавляющим большинством голосов приняли резолюцию «О подтверждении того, что Иран остается крупнейшим государством — спонсором терроризма».

Голосование не остановило бы конфликт, даже если бы Палата представителей проголосовала «за».

Чтобы резолюция вступила в силу, она должна была быть одобрена Сенатом и набрать две трети голосов, необходимых для преодоления ожидаемого вето Трампа.