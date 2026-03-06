Россия угрожает Финляндии

Заявления Финляндии о намерении разместить у себя ядерное оружие ведут к эскалации на всем Европейском континенте, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это заявления, которые ведут к эскалации напряженности на Европейском континенте. Это заявления, которые добавляют уязвимости Финляндии. Причем уязвимости, которая спровоцирована такими действиями властей Финляндии», - заявил он.

Ранее правительство Финляндии приняло постановление, разрешающее ввоз ядерного оружия для оборонных целей. Согласно законопроекту, ввоз ядерных взрывных устройств в Финляндию будет возможен в тех случаях, когда это связано с военной обороной страны. В остальных случаях ввоз ядерного оружия по-прежнему останется запрещенным.

Министр обороны страны Антти Хяккянен обосновал изменения закона потребностями, возникшими после вступления в НАТО.

«Действующее законодательство не отвечает тем требованиям, которые есть у Финляндии как у члена НАТО. Изменения направлены на то, чтобы обеспечить стране максимальную защиту в любых ситуациях», – заявил Хяккянен на брифинге.

Он подчеркнул, что Финляндия не стремится размещать ядерное оружие на своей территории. Также и в рамках ядерных учений НАТО не предполагается завозить ядерное оружие в Финляндию.