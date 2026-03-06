Россия угрожает Финляндии

USD 1.7000
Заявления Финляндии о намерении разместить у себя ядерное оружие ведут к эскалации на всем Европейском континенте, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это заявления, которые ведут к эскалации напряженности на Европейском континенте. Это заявления, которые добавляют уязвимости Финляндии. Причем уязвимости, которая спровоцирована такими действиями властей Финляндии», - заявил он. 

Ранее правительство Финляндии приняло постановление, разрешающее ввоз ядерного оружия для оборонных целей. Согласно законопроекту, ввоз ядерных взрывных устройств в Финляндию будет возможен в тех случаях, когда это связано с военной обороной страны. В остальных случаях ввоз ядерного оружия по-прежнему останется запрещенным.

Министр обороны страны Антти Хяккянен обосновал изменения закона потребностями, возникшими после вступления в НАТО.

«Действующее законодательство не отвечает тем требованиям, которые есть у Финляндии как у члена НАТО. Изменения направлены на то, чтобы обеспечить стране максимальную защиту в любых ситуациях», – заявил Хяккянен на брифинге.

Он подчеркнул, что Финляндия не стремится размещать ядерное оружие на своей территории. Также и в рамках ядерных учений НАТО не предполагается завозить ядерное оружие в Финляндию.

Что за дроны летают над Азербайджаном?
Что за дроны летают над Азербайджаном? видео
15:44 1097
Байрамов: Уровень готовности армии ещe больше повышается. Все соответствующие поручения даны
Байрамов: Уровень готовности армии ещe больше повышается. Все соответствующие поручения даны все еще актуально
13:57 3086
100 бомб на правителей Ирана
100 бомб на правителей Ирана фото; видео; новость дополнена
15:37 6984
Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет наши подробности; все еще актуально
13:51 4092
Нефтяные цены разгоняются
Нефтяные цены разгоняются
15:42 690
Пезешкиан: Посредники должны достучаться до США и Израиля
Пезешкиан: Посредники должны достучаться до США и Израиля
15:37 819
Россия помогает Ирану бомбить американцев
Россия помогает Ирану бомбить американцев
15:19 1585
Иран бомбит системы ПРО на Ближнем Востоке
Иран бомбит системы ПРО на Ближнем Востоке обновлено 15:28
15:28 2960
«Банк BTB» ликвидировали
«Банк BTB» ликвидировали
15:19 1505
Трамп: Не хочу еще одного Хаменеи
Трамп: Не хочу еще одного Хаменеи обновлено 15:15
15:15 5142
Иран признали крупнейшим спонсором терроризма
Иран признали крупнейшим спонсором терроризма
14:20 1471

