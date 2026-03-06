USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

Россия и Украина обменялись пленными

14:42 512

Россия и Украина провели обмен пленными военнослужащими, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

С территории Украины возвращены 300 российских военных, с территории России — 300 украинских военных.

В Минобороны добавили, что «посреднические усилия гуманитарного характера» оказали ОАЭ и США.

Украинская сторона обмен пока не подтверждала.

5 марта Киев и Москва провели обмен пленными по формуле «200 на 200». В тот же день помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах в Женеве, 5–6 марта планируется обменять 500 военнопленных с каждой стороны.

Что за дроны летают над Азербайджаном?
Что за дроны летают над Азербайджаном? видео
15:44 1102
Байрамов: Уровень готовности армии ещe больше повышается. Все соответствующие поручения даны
Байрамов: Уровень готовности армии ещe больше повышается. Все соответствующие поручения даны все еще актуально
13:57 3086
100 бомб на правителей Ирана
100 бомб на правителей Ирана фото; видео; новость дополнена
15:37 6985
Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет наши подробности; все еще актуально
13:51 4096
Нефтяные цены разгоняются
Нефтяные цены разгоняются
15:42 693
Пезешкиан: Посредники должны достучаться до США и Израиля
Пезешкиан: Посредники должны достучаться до США и Израиля
15:37 820
Россия помогает Ирану бомбить американцев
Россия помогает Ирану бомбить американцев
15:19 1589
Иран бомбит системы ПРО на Ближнем Востоке
Иран бомбит системы ПРО на Ближнем Востоке обновлено 15:28
15:28 2963
«Банк BTB» ликвидировали
«Банк BTB» ликвидировали
15:19 1506
Трамп: Не хочу еще одного Хаменеи
Трамп: Не хочу еще одного Хаменеи обновлено 15:15
15:15 5142
Иран признали крупнейшим спонсором терроризма
Иран признали крупнейшим спонсором терроризма
14:20 1472

