В Азербайджане первый выпуск специалистов по Bayraktar TB2

В соответствии с планом подготовки на текущий год в Учебном центре летной подготовки «Байрактар Текноложи Азербайджан» при Военно-воздушных силах Азербайджанской Республики состоялась церемония первого выпуска курса подготовки специалистов по системе Bayraktar TB2. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Генерал-майор Гасан Аловсадов поздравил выпускников с окончанием курса от имени руководства Министерства обороны и пожелал им успехов в дальнейшей службе.

На мероприятии была подчеркнута важность курса и отмечено, что подобные курсы оказывают положительное влияние на освоение военнослужащими специальных навыков, совершенствование их знаний и умений, а также на повышение их профессионализма.

В завершение церемонии выпуска выпускникам были вручены сертификаты.