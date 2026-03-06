Банк ABB получил две награды Государственной налоговой службы

Банк ABB, вносящий вклад в социально-экономическое развитие Азербайджана, был удостоен двух престижных наград Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджанской Республики.

Банк ABB был объявлен «Налоговым рекордсменом в ненефтяном секторе». Кроме того, Банк также получил звание «Образцовый финансовый институт по соблюдению международных налоговых требований».

Награды были вручены Банку ABB в рамках форума «Взгляд в будущее налоговой системы: новая модель управления и решения, основанные на данных», состоявшегося 5 марта 2026 года.