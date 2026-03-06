USD 1.7000
Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

Банк ABB получил две награды Государственной налоговой службы

14:57 304

Банк ABB, вносящий вклад в социально-экономическое развитие Азербайджана, был удостоен двух престижных наград Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджанской Республики.

Банк ABB был объявлен «Налоговым рекордсменом в ненефтяном секторе». Кроме того, Банк также получил звание «Образцовый финансовый институт по соблюдению международных налоговых требований».

Награды были вручены Банку ABB в рамках форума «Взгляд в будущее налоговой системы: новая модель управления и решения, основанные на данных», состоявшегося 5 марта 2026 года.

Отметим, что за последние три года Банк ABB перечислил в государственный бюджет 433 миллиона манатов налогов. Из этой суммы 285 миллионов манатов составил налог на прибыль.

Банк также применяет международные стандарты в области налоговой дисциплины.

Подробную информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, по телефону Информационного центра 937, а также на официальных страницах Банка в социальных сетях.

Что за дроны летают над Азербайджаном?
Что за дроны летают над Азербайджаном? видео
15:44 1111
Байрамов: Уровень готовности армии ещe больше повышается. Все соответствующие поручения даны
Байрамов: Уровень готовности армии ещe больше повышается. Все соответствующие поручения даны все еще актуально
13:57 3088
100 бомб на правителей Ирана
100 бомб на правителей Ирана фото; видео; новость дополнена
15:37 6992
Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет наши подробности; все еще актуально
13:51 4101
Нефтяные цены разгоняются
Нефтяные цены разгоняются
15:42 696
Пезешкиан: Посредники должны достучаться до США и Израиля
Пезешкиан: Посредники должны достучаться до США и Израиля
15:37 825
Россия помогает Ирану бомбить американцев
Россия помогает Ирану бомбить американцев
15:19 1594
Иран бомбит системы ПРО на Ближнем Востоке
Иран бомбит системы ПРО на Ближнем Востоке обновлено 15:28
15:28 2968
«Банк BTB» ликвидировали
«Банк BTB» ликвидировали
15:19 1511
Трамп: Не хочу еще одного Хаменеи
Трамп: Не хочу еще одного Хаменеи обновлено 15:15
15:15 5144
Иран признали крупнейшим спонсором терроризма
Иран признали крупнейшим спонсором терроризма
14:20 1473

