«Банк BTB» ликвидировали

Правление Центрального банка Азербайджана одобрило реорганизацию «Банка BTB» и преобразование его в небанковскую кредитную организацию (НБКО), сообщает Центральный банк Азербайджанской Республики.

Решение принято на основании обращения самого банка.

Отмечается, что процесс преобразования банка в НБКО будет осуществляться под надзором регулятора в строгом соответствии с процедурами, установленными «Правилами реорганизации банков».

В рамках реорганизации между «Банком BTB» и Международным банком Азербайджана (ABB) - крупнейшим банком страны по объему активов - подписано соглашение о передаче активов и обязательств. Согласно документу, депозиты физических и юридических лиц с их согласия будут обслуживаться в ABB на прежних условиях либо возвращены клиентам этим банком. Также ABB перейдут права требований по кредитам и другим обязательствам клиентов «Банка BTB».

В Центральном банке подчеркнули, что процесс реорганизации не создаст рисков для кредиторов и вкладчиков банка.

Отметим, что доля «Банка BTB» в банковской системе Азербайджана составляет около 0,6 % активов, 0,9 % кредитного портфеля и 0,6 % обязательств сектора.