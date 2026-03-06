USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Вот почему Иран так мало стреляет
Новость дня
Вот почему Иран так мало стреляет

«Банк BTB» ликвидировали

15:19 1515

Правление Центрального банка Азербайджана одобрило реорганизацию «Банка BTB» и преобразование его в небанковскую кредитную организацию (НБКО), сообщает Центральный банк Азербайджанской Республики.

Решение принято на основании обращения самого банка.

Отмечается, что процесс преобразования банка в НБКО будет осуществляться под надзором регулятора в строгом соответствии с процедурами, установленными «Правилами реорганизации банков».

В рамках реорганизации между «Банком BTB» и Международным банком Азербайджана (ABB) - крупнейшим банком страны по объему активов - подписано соглашение о передаче активов и обязательств. Согласно документу, депозиты физических и юридических лиц с их согласия будут обслуживаться в ABB на прежних условиях либо возвращены клиентам этим банком. Также ABB перейдут права требований по кредитам и другим обязательствам клиентов «Банка BTB».

В Центральном банке подчеркнули, что процесс реорганизации не создаст рисков для кредиторов и вкладчиков банка.

Отметим, что доля «Банка BTB» в банковской системе Азербайджана составляет около 0,6 % активов, 0,9 % кредитного портфеля и 0,6 % обязательств сектора.

Что за дроны летают над Азербайджаном?
Что за дроны летают над Азербайджаном? видео
15:44 1116
Байрамов: Уровень готовности армии ещe больше повышается. Все соответствующие поручения даны
Байрамов: Уровень готовности армии ещe больше повышается. Все соответствующие поручения даны все еще актуально
13:57 3089
100 бомб на правителей Ирана
100 бомб на правителей Ирана фото; видео; новость дополнена
15:37 6994
Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет наши подробности; все еще актуально
13:51 4103
Нефтяные цены разгоняются
Нефтяные цены разгоняются
15:42 700
Пезешкиан: Посредники должны достучаться до США и Израиля
Пезешкиан: Посредники должны достучаться до США и Израиля
15:37 827
Россия помогает Ирану бомбить американцев
Россия помогает Ирану бомбить американцев
15:19 1600
Иран бомбит системы ПРО на Ближнем Востоке
Иран бомбит системы ПРО на Ближнем Востоке обновлено 15:28
15:28 2972
«Банк BTB» ликвидировали
«Банк BTB» ликвидировали
15:19 1516
Трамп: Не хочу еще одного Хаменеи
Трамп: Не хочу еще одного Хаменеи обновлено 15:15
15:15 5146
Иран признали крупнейшим спонсором терроризма
Иран признали крупнейшим спонсором терроризма
14:20 1473

ЭТО ВАЖНО

Что за дроны летают над Азербайджаном?
Что за дроны летают над Азербайджаном? видео
15:44 1116
Байрамов: Уровень готовности армии ещe больше повышается. Все соответствующие поручения даны
Байрамов: Уровень готовности армии ещe больше повышается. Все соответствующие поручения даны все еще актуально
13:57 3089
100 бомб на правителей Ирана
100 бомб на правителей Ирана фото; видео; новость дополнена
15:37 6994
Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет наши подробности; все еще актуально
13:51 4103
Нефтяные цены разгоняются
Нефтяные цены разгоняются
15:42 700
Пезешкиан: Посредники должны достучаться до США и Израиля
Пезешкиан: Посредники должны достучаться до США и Израиля
15:37 827
Россия помогает Ирану бомбить американцев
Россия помогает Ирану бомбить американцев
15:19 1600
Иран бомбит системы ПРО на Ближнем Востоке
Иран бомбит системы ПРО на Ближнем Востоке обновлено 15:28
15:28 2972
«Банк BTB» ликвидировали
«Банк BTB» ликвидировали
15:19 1516
Трамп: Не хочу еще одного Хаменеи
Трамп: Не хочу еще одного Хаменеи обновлено 15:15
15:15 5146
Иран признали крупнейшим спонсором терроризма
Иран признали крупнейшим спонсором терроризма
14:20 1473
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться