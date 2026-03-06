Россия помогает Ирану бомбить американцев

Россия предоставляет Ирану разведданные, чтобы помочь ему нанести удар по американским войскам, пишет The Washington Post.

По информации источников издания, Москва передает Тегерану данные о местоположении американских военных кораблей, самолетов и радиолокационных систем в регионе.

Полученные разведданные помогают Ирану определять цели и координировать возможные действия против американских сил на Ближнем Востоке.

Собеседники газеты отмечают, что подобная поддержка может свидетельствовать о косвенном участии России в конфликте. При этом официально Москва ситуацию не комментировала и, по утверждениям источников, напрямую в боевых действиях не участвует.

В то же время американские чиновники заявили, что признаков оказания аналогичной помощи Ирану со стороны Китая на данный момент не зафиксировано.