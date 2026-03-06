Пезешкиан: Посредники должны достучаться до США и Израиля

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на фоне конфликта с США и Израилем заявил, что ряд стран предприняли посреднические усилия. Пост об этом появился на странице главы Республики в соцсети X.

«Некоторые страны начали посреднические усилия. Давайте будем ясны: мы привержены прочному миру в регионе, но при этом без колебаний защищаем достоинство и суверенитет нашей страны. Посредничество должно быть обращено к тому, кто недооценил иранский народ и спровоцировал этот конфликт», — написал он.

Пезешкиан не уточнил, какие именно страны предприняли усилия и приняла ли их иранская сторона.