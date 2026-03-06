USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
За сутки через Ормузский пролив прошли только два судна, на фоне блокировки нефть Brent торгуется по 88 долларов.

При этом, несмотря на публичные заявления Тегерана, судоходство в проливе фактически остановилось: проход остается крайне ограниченным, а танкеры через маршрут не идут.

По данным OilPrice, за последние 24 часа пролив пересекли лишь два судна, и оба не относились к нефтяному флоту.

Рынок отреагировал ростом котировок: Brent держится около 88 долларов за баррель, российская Urals — почти 72 доллара.

Азербайджанская нефть также приближается к 88 долларам за баррель. Сегодняшние котировки Azeri Light составили 87,9 доллара США.

Что за дроны летают над Азербайджаном?
Что за дроны летают над Азербайджаном? видео
15:44 1129
Байрамов: Уровень готовности армии ещe больше повышается. Все соответствующие поручения даны
Байрамов: Уровень готовности армии ещe больше повышается. Все соответствующие поручения даны все еще актуально
13:57 3090
100 бомб на правителей Ирана
100 бомб на правителей Ирана фото; видео; новость дополнена
15:37 6998
Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет наши подробности; все еще актуально
13:51 4112
Нефтяные цены разгоняются
Нефтяные цены разгоняются
15:42 707
Пезешкиан: Посредники должны достучаться до США и Израиля
Пезешкиан: Посредники должны достучаться до США и Израиля
15:37 833
Россия помогает Ирану бомбить американцев
Россия помогает Ирану бомбить американцев
15:19 1610
Иран бомбит системы ПРО на Ближнем Востоке
Иран бомбит системы ПРО на Ближнем Востоке обновлено 15:28
15:28 2977
«Банк BTB» ликвидировали
«Банк BTB» ликвидировали
15:19 1524
Трамп: Не хочу еще одного Хаменеи
Трамп: Не хочу еще одного Хаменеи обновлено 15:15
15:15 5151
Иран признали крупнейшим спонсором терроризма
Иран признали крупнейшим спонсором терроризма
14:20 1475
