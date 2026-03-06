Нефтяные цены разгоняются

За сутки через Ормузский пролив прошли только два судна, на фоне блокировки нефть Brent торгуется по 88 долларов.

При этом, несмотря на публичные заявления Тегерана, судоходство в проливе фактически остановилось: проход остается крайне ограниченным, а танкеры через маршрут не идут.

По данным OilPrice, за последние 24 часа пролив пересекли лишь два судна, и оба не относились к нефтяному флоту.

Рынок отреагировал ростом котировок: Brent держится около 88 долларов за баррель, российская Urals — почти 72 доллара.

Азербайджанская нефть также приближается к 88 долларам за баррель. Сегодняшние котировки Azeri Light составили 87,9 доллара США.