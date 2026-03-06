USD 1.7000
Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

Что за дроны летают над Азербайджаном?

15:44 1133

Жители ряда регионов Азербайджана заметили дроны в небе. Как удалось выяснить АПА, летательные аппараты принадлежат Азербайджану и осуществляют наблюдение за местностью.

Что за дроны летают над Азербайджаном?
Что за дроны летают над Азербайджаном? видео
15:44 1134
Байрамов: Уровень готовности армии ещe больше повышается. Все соответствующие поручения даны
Байрамов: Уровень готовности армии ещe больше повышается. Все соответствующие поручения даны все еще актуально
13:57 3092
100 бомб на правителей Ирана
100 бомб на правителей Ирана фото; видео; новость дополнена
15:37 7001
Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет наши подробности; все еще актуально
13:51 4114
Нефтяные цены разгоняются
Нефтяные цены разгоняются
15:42 708
Пезешкиан: Посредники должны достучаться до США и Израиля
Пезешкиан: Посредники должны достучаться до США и Израиля
15:37 836
Россия помогает Ирану бомбить американцев
Россия помогает Ирану бомбить американцев
15:19 1611
Иран бомбит системы ПРО на Ближнем Востоке
Иран бомбит системы ПРО на Ближнем Востоке обновлено 15:28
15:28 2981
«Банк BTB» ликвидировали
«Банк BTB» ликвидировали
15:19 1525
Трамп: Не хочу еще одного Хаменеи
Трамп: Не хочу еще одного Хаменеи обновлено 15:15
15:15 5151
Иран признали крупнейшим спонсором терроризма
Иран признали крупнейшим спонсором терроризма
14:20 1475

