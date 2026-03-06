Китай вмешивается в войну с Ираном…

Эксперты говорят, что если война продолжится, это может нарушить как цепочку поставок энергоносителей Китая, так и глобальные экономические планы. Западные СМИ отмечают, что у Пекина запасы нефти рассчитаны всего на несколько месяцев, и, если война продолжится, он может увеличить поставки из России.

Война, начавшаяся с нападений США и Израиля, внесла неопределенность в отношения Китая с Ираном в энергетической и инвестиционной сферах. Пекин внимательно следит за сбоями в экспорте нефти из Ирана и вызванным этим ущербом для инвестиционных проектов в регионе на миллиарды долларов.

Однако эксперты подчеркивают, что нестабильность на Ближнем Востоке может иметь более широкие последствия для китайской экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Поскольку значительная часть глобальных торговых путей Пекина проходит через Иран, затяжной конфликт напрямую повлияет на экономические планы Китая.

По данным Би-би-си, эксперты считают, что китайская экономика может сильно пострадать, особенно если будет нарушено морское сообщение через Ормузский пролив. Филип Шетлер-Джонс из Королевского института объединенных служб (старейший в мире британский аналитический центр в сфере обороны и безопасности – ред.) заявил, что затяжная нестабильность на Ближнем Востоке также негативно скажется на других регионах, важных для Китая. «Этот процесс может подорвать устойчивость долгосрочных интересов Китая и в Африке», — отметил британский эксперт.

В 2021 году Китай и Иран подписали соглашение о стратегическом партнерстве сроком на 25 лет. В соответствии с соглашением Китай планировал инвестировать в Иран около 400 миллиардов долларов в течение 25 лет. Взамен Тегеран должен был обеспечить регулярные поставки нефти в Пекин.

Эксперты говорят, что Китай предпочитает оставаться в стороне от конфликтов на Ближнем Востоке, но обеспокоен развитием событий. В последние дни Пекин привлекает к себе внимание активизацией дипломатических контактов. Аналитики не исключают, что Китай может вмешаться в процесс в зависимости от того, как будет развиваться кризис, из-за своих инвестиций в Иран и поставок энергоносителей. Однако эти шаги, как ожидается, будут носить скорее дипломатический характер. Тем не менее, вполне вероятно, что действия Пекина могут повлиять как на баланс сил на Ближнем Востоке, так и на мировой энергетический рынок.