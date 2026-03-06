Китай вмешивается в войну с Ираном…

Война, начавшаяся с нападений США и Израиля, внесла неопределенность в отношения Китая с Ираном в энергетической и инвестиционной сферах. Пекин внимательно следит за сбоями в экспорте нефти из Ирана и вызванным этим ущербом для инвестиционных проектов в регионе на миллиарды долларов.
Эксперты говорят, что если война продолжится, это может нарушить как цепочку поставок энергоносителей Китая, так и глобальные экономические планы. Западные СМИ отмечают, что у Пекина запасы нефти рассчитаны всего на несколько месяцев, и, если война продолжится, он может увеличить поставки из России.
Однако эксперты подчеркивают, что нестабильность на Ближнем Востоке может иметь более широкие последствия для китайской экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Поскольку значительная часть глобальных торговых путей Пекина проходит через Иран, затяжной конфликт напрямую повлияет на экономические планы Китая.
По данным Би-би-си, эксперты считают, что китайская экономика может сильно пострадать, особенно если будет нарушено морское сообщение через Ормузский пролив. Филип Шетлер-Джонс из Королевского института объединенных служб (старейший в мире британский аналитический центр в сфере обороны и безопасности – ред.) заявил, что затяжная нестабильность на Ближнем Востоке также негативно скажется на других регионах, важных для Китая. «Этот процесс может подорвать устойчивость долгосрочных интересов Китая и в Африке», — отметил британский эксперт.
В 2021 году Китай и Иран подписали соглашение о стратегическом партнерстве сроком на 25 лет. В соответствии с соглашением Китай планировал инвестировать в Иран около 400 миллиардов долларов в течение 25 лет. Взамен Тегеран должен был обеспечить регулярные поставки нефти в Пекин.
Эксперты говорят, что Китай предпочитает оставаться в стороне от конфликтов на Ближнем Востоке, но обеспокоен развитием событий. В последние дни Пекин привлекает к себе внимание активизацией дипломатических контактов. Аналитики не исключают, что Китай может вмешаться в процесс в зависимости от того, как будет развиваться кризис, из-за своих инвестиций в Иран и поставок энергоносителей. Однако эти шаги, как ожидается, будут носить скорее дипломатический характер. Тем не менее, вполне вероятно, что действия Пекина могут повлиять как на баланс сил на Ближнем Востоке, так и на мировой энергетический рынок.