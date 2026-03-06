Основные этапы импортно-экспортных процедур в AGTIS переведены в электронный формат

Информационная система «Автоматизированная пищевая безопасность» (AFSIS) обеспечивает бесперебойное электронное обслуживание импортных и экспортных операций. Для импортируемых товаров запущено 8 типов электронных заявок, а для экспортных операций — 4 типа.

Цифровизация в сфере пищевой безопасности подразумевает, что импортно-экспортные процедуры осуществляются через систему AGTIS. Агентство пищевой безопасности Азербайджана внедряет последовательные и систематические меры по цифровизации с целью более эффективной организации процессов в сфере безопасности пищевых продуктов и повышения доступности предоставляемых услуг.

В результате мер по цифровизации все ключевые этапы импортно-экспортных процедур были переведены в электронный формат. Таким образом, каждый этап подачи заявок предпринимателями, обработки заявок соответствующими структурными подразделениями и представления заключительного документа теперь осуществляется в электронном виде.

Через электронный кабинет предприниматели могут подавать заявки онлайн, отслеживать статус их рассмотрения в режиме реального времени, получать информацию о платежах и осуществлять платежи электронным способом. По завершении процесса сформированный документ отправляется в электронный кабинет предпринимателя и в режиме реального времени передается в Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики посредством автоматической интеграции, установленной в системе.

Проделанная работа способствует снижению административной нагрузки на хозяйствующие субъекты, минимизации человеческого фактора, повышению качества услуг и, в целом, установлению управления в сфере безопасности пищевых продуктов в соответствии с современными требованиями. Планируется поэтапное и систематическое продолжение мер по цифровой трансформации Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики.