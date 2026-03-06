Kapital Bank сохраняет статус крупнейшего налогоплательщика в ненефтяном секторе

В Министерстве экономики состоялся форум «Взгляд в будущее налоговой системы: новая модель управления и решения на основе данных». В рамках мероприятия, где обсуждались проекты по формированию цифровой экосистемы, обеспечивающей интеллектуальные механизмы принятия решений, основанные на данных и направленные на стимулирование устойчивого развития, были также объявлены крупнейшие налогоплательщики. По итогам форума первый банк страны Kapital Bank в очередной раз был признан Государственной налоговой службой «Рекордсменом по налогам в ненефтяном секторе». Это достижение еще больше укрепляет позиции банка как одного из ключевых участников финансовой системы региона, вносящего вклад в развитие прозрачности, подотчетности и устойчивого экономического роста.

Отметим, что данная награда полностью соответствует стратегическому курсу Азербайджана на переход к прозрачной и основанной на данных цифровой экономике. Видение Государственной налоговой службы, предполагающее внедрение модели управления на основе искусственного интеллекта и проактивной аналитики, органично дополняет инновационный и технологически ориентированный подход банка к развитию финансовых услуг.

Главный исполнительный директор экосистемы Bir и Kapital Bank Фарид Гусейнов назвал повторное получение этой награды важным подтверждением приверженности банка принципам прозрачности и корпоративной ответственности. «В период, когда в Азербайджане ускоряется переход к цифровой экономике, основанной на данных, мы гордимся тем, что Kapital Bank находится в передовых рядах этой трансформации».

Следует отметить, что Kapital Bank, являясь одним из ведущих финансовых институтов страны, на протяжении многих лет поддерживает развитие ненефтяного сектора и реализует проекты, направленные на расширение доступа предпринимателей к финансовым ресурсам.

