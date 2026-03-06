USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Вот почему Иран так мало стреляет
Новость дня
Вот почему Иран так мало стреляет

Как попасть из Баку в Нахчыван?

16:49 1103

Пассажирские перевозки между Нахчываном и Ыгдыром осуществляются специальными автобусами.Как известно, полеты в Международном аэропорту Нахчывана временно приостановлены. Для организации поездок граждан Азербайджана из столицы в Нахчыван и обратно организуются рейсы из Баку в турецкий город Ыгдыр. Пассажирские перевозки из города Ыгдыр в Нахчыван и обратно осуществляются бесплатно на автобусах, специально выделенных Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Таким образом, перевозка от автовокзала Нахчывана до аэропорта Ыгдыра и обратно осуществляется 7 автобусами большой вместимости. В то же время для перевозок выделены и резервные транспортные средства.

За два дня было совершено в общей сложности 11 рейсов, перевезено 450 человек из Нахчывана в Ыгдыр и обратно.

Так, 5 марта 162 человека были перевезены из Нахчывана в Ыгдыр 4 рейсами, а 98 человек — из Ыгдыра в Нахчыван 3 рейсами.

6 марта 190 человек были перевезены из Нахчывана в Ыгдыр 4 рейсами. Процесс продолжается.

Никто в Иране не хочет становиться новым Хаменеи
Никто в Иране не хочет становиться новым Хаменеи
17:40 179
Иран не боится наземной операции и готов «перебить всех»
Иран не боится наземной операции и готов «перебить всех» обновлено 17:24
17:24 902
Конфликт Киева и Будапешта набирает обороты
Конфликт Киева и Будапешта набирает обороты Заявление главы МИД Украины; обновлено 17:45
17:45 7578
Армения на связи с Турцией
Армения на связи с Турцией
17:00 948
Али Асадов представит отчет
Али Асадов представит отчет
16:58 483
Кого благодарит Азербайджан?
Кого благодарит Азербайджан?
16:55 1213
Как попасть из Баку в Нахчыван?
Как попасть из Баку в Нахчыван?
16:49 1104
США выжигают иранские ракеты
США выжигают иранские ракеты видео; обновлено 16:42
16:42 3245
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…»
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…» аналитики о реакции Москвы на войну против Ирана
15:42 2692
Цены на нефть могут взлететь до $150
Цены на нефть могут взлететь до $150 Экспортеры готовы объявить чрезвычайное положение; обновлено 16:34
16:34 1926
Что за дроны летают над Азербайджаном?
Что за дроны летают над Азербайджаном? видео
15:44 3840

ЭТО ВАЖНО

Никто в Иране не хочет становиться новым Хаменеи
Никто в Иране не хочет становиться новым Хаменеи
17:40 179
Иран не боится наземной операции и готов «перебить всех»
Иран не боится наземной операции и готов «перебить всех» обновлено 17:24
17:24 902
Конфликт Киева и Будапешта набирает обороты
Конфликт Киева и Будапешта набирает обороты Заявление главы МИД Украины; обновлено 17:45
17:45 7578
Армения на связи с Турцией
Армения на связи с Турцией
17:00 948
Али Асадов представит отчет
Али Асадов представит отчет
16:58 483
Кого благодарит Азербайджан?
Кого благодарит Азербайджан?
16:55 1213
Как попасть из Баку в Нахчыван?
Как попасть из Баку в Нахчыван?
16:49 1104
США выжигают иранские ракеты
США выжигают иранские ракеты видео; обновлено 16:42
16:42 3245
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…»
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…» аналитики о реакции Москвы на войну против Ирана
15:42 2692
Цены на нефть могут взлететь до $150
Цены на нефть могут взлететь до $150 Экспортеры готовы объявить чрезвычайное положение; обновлено 16:34
16:34 1926
Что за дроны летают над Азербайджаном?
Что за дроны летают над Азербайджаном? видео
15:44 3840
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться