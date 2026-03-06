Как попасть из Баку в Нахчыван?

Пассажирские перевозки между Нахчываном и Ыгдыром осуществляются специальными автобусами.Как известно, полеты в Международном аэропорту Нахчывана временно приостановлены. Для организации поездок граждан Азербайджана из столицы в Нахчыван и обратно организуются рейсы из Баку в турецкий город Ыгдыр. Пассажирские перевозки из города Ыгдыр в Нахчыван и обратно осуществляются бесплатно на автобусах, специально выделенных Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Таким образом, перевозка от автовокзала Нахчывана до аэропорта Ыгдыра и обратно осуществляется 7 автобусами большой вместимости. В то же время для перевозок выделены и резервные транспортные средства.

За два дня было совершено в общей сложности 11 рейсов, перевезено 450 человек из Нахчывана в Ыгдыр и обратно.

Так, 5 марта 162 человека были перевезены из Нахчывана в Ыгдыр 4 рейсами, а 98 человек — из Ыгдыра в Нахчыван 3 рейсами.

6 марта 190 человек были перевезены из Нахчывана в Ыгдыр 4 рейсами. Процесс продолжается.