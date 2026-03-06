USD 1.7000
Вот почему Иран так мало стреляет

Кого благодарит Азербайджан?

16:55 1216

МИД Азербайджана опубликовал в соцсети Х пост с выражением благодарности странам, поддержавшим Баку после вчерашней атаки на Нахчыван.

«Мы выражаем искреннюю благодарность за заявления поддержки, письма и телефонные звонки, полученные от наших международных партнеров после иранских ударов беспилотниками по территории Республики Азербайджан.

Высоко ценим проявленную солидарность с Азербайджаном и четкое подтверждение поддержки суверенитета нашей страны, ее территориальной целостности и неприкосновенности ее границ.

Благодарим все страны и международные организации, которые в это время поддержали Азербайджан, и признательны им за их продолжающуюся поддержку и взаимодействие», - сказано в публикации.

