Кого благодарит Азербайджан?

МИД Азербайджана опубликовал в соцсети Х пост с выражением благодарности странам, поддержавшим Баку после вчерашней атаки на Нахчыван.

«Мы выражаем искреннюю благодарность за заявления поддержки, письма и телефонные звонки, полученные от наших международных партнеров после иранских ударов беспилотниками по территории Республики Азербайджан.

Высоко ценим проявленную солидарность с Азербайджаном и четкое подтверждение поддержки суверенитета нашей страны, ее территориальной целостности и неприкосновенности ее границ.

Благодарим все страны и международные организации, которые в это время поддержали Азербайджан, и признательны им за их продолжающуюся поддержку и взаимодействие», - сказано в публикации.