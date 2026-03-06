USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Вот почему Иран так мало стреляет
Новость дня
Вот почему Иран так мало стреляет

ВМС США начнут сопровождать суда в Ормузском проливе

16:59 477

Военно-морские силы США в ближайшее время начнут сопровождать суда в Ормузском проливе на фоне войны с Ираном. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт.

По его словам, рост цен на топливо, вызванный конфликтом, будет кратковременным. «Мы не знаем точных сроков, но это будет довольно временное явление», — сказал Райт в интервью, вышедшем в эфире ABC News.

Министр выразил мнение, что конфликт может завершиться в течение ближайших недель, а не месяцев, и тогда цены начнут снижаться.

Сообщается, что из-за войны цены на бензин в некоторых регионах США выросли до 30 центов за галлон, усилив политическое давление на администрацию президента США Дональда Трампа.

При этом конфликт фактически нарушил работу Ормузского пролива — одного из ключевых маршрутов мировых поставок нефти.

Никто в Иране не хочет становиться новым Хаменеи
Никто в Иране не хочет становиться новым Хаменеи
17:40 184
Иран не боится наземной операции и готов «перебить всех»
Иран не боится наземной операции и готов «перебить всех» обновлено 17:24
17:24 905
Конфликт Киева и Будапешта набирает обороты
Конфликт Киева и Будапешта набирает обороты Заявление главы МИД Украины; обновлено 17:45
17:45 7586
Армения на связи с Турцией
Армения на связи с Турцией
17:00 951
Али Асадов представит отчет
Али Асадов представит отчет
16:58 483
Кого благодарит Азербайджан?
Кого благодарит Азербайджан?
16:55 1220
Как попасть из Баку в Нахчыван?
Как попасть из Баку в Нахчыван?
16:49 1106
США выжигают иранские ракеты
США выжигают иранские ракеты видео; обновлено 16:42
16:42 3249
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…»
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…» аналитики о реакции Москвы на войну против Ирана
15:42 2697
Цены на нефть могут взлететь до $150
Цены на нефть могут взлететь до $150 Экспортеры готовы объявить чрезвычайное положение; обновлено 16:34
16:34 1926
Что за дроны летают над Азербайджаном?
Что за дроны летают над Азербайджаном? видео
15:44 3842

