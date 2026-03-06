ВМС США начнут сопровождать суда в Ормузском проливе

Военно-морские силы США в ближайшее время начнут сопровождать суда в Ормузском проливе на фоне войны с Ираном. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт.

По его словам, рост цен на топливо, вызванный конфликтом, будет кратковременным. «Мы не знаем точных сроков, но это будет довольно временное явление», — сказал Райт в интервью, вышедшем в эфире ABC News.

Министр выразил мнение, что конфликт может завершиться в течение ближайших недель, а не месяцев, и тогда цены начнут снижаться.

Сообщается, что из-за войны цены на бензин в некоторых регионах США выросли до 30 центов за галлон, усилив политическое давление на администрацию президента США Дональда Трампа.

При этом конфликт фактически нарушил работу Ормузского пролива — одного из ключевых маршрутов мировых поставок нефти.