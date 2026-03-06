USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Вот почему Иран так мало стреляет
Новость дня
Вот почему Иран так мало стреляет

Али Асадов представит отчет

16:58 484

В Милли Меджлис поступил отчет о деятельности Кабмина Азербайджана за 2025 год.

Отчет представит премьер-министр Али Асадов на пленарном заседании 13 марта.

В заседание ожидается участие членов правительства.

Никто в Иране не хочет становиться новым Хаменеи
Никто в Иране не хочет становиться новым Хаменеи
17:40 188
Иран не боится наземной операции и готов «перебить всех»
Иран не боится наземной операции и готов «перебить всех» обновлено 17:24
17:24 909
Конфликт Киева и Будапешта набирает обороты
Конфликт Киева и Будапешта набирает обороты Заявление главы МИД Украины; обновлено 17:45
17:45 7588
Армения на связи с Турцией
Армения на связи с Турцией
17:00 954
Али Асадов представит отчет
Али Асадов представит отчет
16:58 485
Кого благодарит Азербайджан?
Кого благодарит Азербайджан?
16:55 1221
Как попасть из Баку в Нахчыван?
Как попасть из Баку в Нахчыван?
16:49 1108
США выжигают иранские ракеты
США выжигают иранские ракеты видео; обновлено 16:42
16:42 3251
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…»
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…» аналитики о реакции Москвы на войну против Ирана
15:42 2697
Цены на нефть могут взлететь до $150
Цены на нефть могут взлететь до $150 Экспортеры готовы объявить чрезвычайное положение; обновлено 16:34
16:34 1928
Что за дроны летают над Азербайджаном?
Что за дроны летают над Азербайджаном? видео
15:44 3844

ЭТО ВАЖНО

Никто в Иране не хочет становиться новым Хаменеи
Никто в Иране не хочет становиться новым Хаменеи
17:40 188
Иран не боится наземной операции и готов «перебить всех»
Иран не боится наземной операции и готов «перебить всех» обновлено 17:24
17:24 909
Конфликт Киева и Будапешта набирает обороты
Конфликт Киева и Будапешта набирает обороты Заявление главы МИД Украины; обновлено 17:45
17:45 7588
Армения на связи с Турцией
Армения на связи с Турцией
17:00 954
Али Асадов представит отчет
Али Асадов представит отчет
16:58 485
Кого благодарит Азербайджан?
Кого благодарит Азербайджан?
16:55 1221
Как попасть из Баку в Нахчыван?
Как попасть из Баку в Нахчыван?
16:49 1108
США выжигают иранские ракеты
США выжигают иранские ракеты видео; обновлено 16:42
16:42 3251
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…»
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…» аналитики о реакции Москвы на войну против Ирана
15:42 2697
Цены на нефть могут взлететь до $150
Цены на нефть могут взлететь до $150 Экспортеры готовы объявить чрезвычайное положение; обновлено 16:34
16:34 1928
Что за дроны летают над Азербайджаном?
Что за дроны летают над Азербайджаном? видео
15:44 3844
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться