Али Асадов представит отчет

В Милли Меджлис поступил отчет о деятельности Кабмина Азербайджана за 2025 год.
Отчет представит премьер-министр Али Асадов на пленарном заседании 13 марта.
В заседание ожидается участие членов правительства.
В Милли Меджлис поступил отчет о деятельности Кабмина Азербайджана за 2025 год.
Отчет представит премьер-министр Али Асадов на пленарном заседании 13 марта.
В заседание ожидается участие членов правительства.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.