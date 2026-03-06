USD 1.7000
Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

Польша частично закрывает небо

16:59 567

Власти Польши решили ограничить полеты над восточной частью страны, вдоль украинской и белорусской границ, на три месяца. Об этом сообщает Польское агентство аэронавигационных услуг (PAŻP).

Как отметили в агентстве, ограничения продлятся с 10 марта по 9 июня 2026 года. Данное решение объясняется необходимостью обеспечения национальной безопасности в условиях динамичной геополитической ситуации на восточном фланге Польши и НАТО.

Зона ограничений полета охватывает воздушное пространство от уровня земли до высоты 3000 метров. Это означает, что ограничения не распространяются на самолеты, которые обычно курсируют на значительно больших высотах.

