Польша частично закрывает небо

Власти Польши решили ограничить полеты над восточной частью страны, вдоль украинской и белорусской границ, на три месяца. Об этом сообщает Польское агентство аэронавигационных услуг (PAŻP).

Как отметили в агентстве, ограничения продлятся с 10 марта по 9 июня 2026 года. Данное решение объясняется необходимостью обеспечения национальной безопасности в условиях динамичной геополитической ситуации на восточном фланге Польши и НАТО.