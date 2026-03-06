Главы МИД Азербайджана и Беларуси обсудили события в регионе

6 марта министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков позвонил министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову.

Как сообщили в МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями по поводу последних событий, происходящих в регионе. Была выражена обеспокоенность военной эскалацией и подчеркнута важность воздержания от шагов, которые могут привести к дальнейшему росту напряженности.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал белорусского коллегу о дроновых атаках, осуществленных 5 марта Исламской Республикой Иран против Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики.

Министры также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.