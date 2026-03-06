USD 1.7000
Главы МИД Азербайджана и Беларуси обсудили события в регионе

17:04 266

6 марта министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков позвонил министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову. 

Как сообщили в МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями по поводу последних событий, происходящих в регионе. Была выражена обеспокоенность военной эскалацией и подчеркнута важность воздержания от шагов, которые могут привести к дальнейшему росту напряженности.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал белорусского коллегу о дроновых атаках, осуществленных 5 марта Исламской Республикой Иран против Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики.

Министры также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Никто в Иране не хочет становиться новым Хаменеи
Никто в Иране не хочет становиться новым Хаменеи
17:40 196
Иран не боится наземной операции и готов «перебить всех»
Иран не боится наземной операции и готов «перебить всех» обновлено 17:24
17:24 913
Конфликт Киева и Будапешта набирает обороты
Конфликт Киева и Будапешта набирает обороты Заявление главы МИД Украины; обновлено 17:45
17:45 7599
Армения на связи с Турцией
Армения на связи с Турцией
17:00 959
Али Асадов представит отчет
Али Асадов представит отчет
16:58 488
Кого благодарит Азербайджан?
Кого благодарит Азербайджан?
16:55 1229
Как попасть из Баку в Нахчыван?
Как попасть из Баку в Нахчыван?
16:49 1114
США выжигают иранские ракеты
США выжигают иранские ракеты видео; обновлено 16:42
16:42 3254
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…»
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…» аналитики о реакции Москвы на войну против Ирана
15:42 2706
Цены на нефть могут взлететь до $150
Цены на нефть могут взлететь до $150 Экспортеры готовы объявить чрезвычайное положение; обновлено 16:34
16:34 1931
Что за дроны летают над Азербайджаном?
Что за дроны летают над Азербайджаном? видео
15:44 3852

