Иран не боится наземной операции и готов «перебить всех»

Иран не боится наземной операции, даже хочет этого, потому что у страны есть силы «перебить всех на земле», весь иранский народ будет сопротивляться нападению. Об этом заявил посол исламской республики в России Казем Джалали в интервью «Вестям».
«Что касается наземной операции, мы приветствуем наземную операцию. Пусть подходят к нашим границам, потому что там мы сможем всех их убить. Сейчас они наносят удары издалека, с воздуха», - указал он, комментируя сообщения о возможном начале военной наземной операции со стороны США.
«Что касается наземной операции, несомненно, будем отбиваться, потому что там весь иранский народ будет сопротивляться, - добавил глава диппредставительства. - У нас есть четкие цели и задачи. И мы можем дать им отпор. Так что они не могут напугать нас наземной операцией, мы даже ее приветствуем. Пусть подходят к нашим границам».
Власти Ирана после атак США и Израиля консультируются с дружественными странами и будут готовы продолжать разговор с ними, если понадобится помощь, заявил посол.
«С дружественными странами мы сейчас уже взаимодействуем. Правильно, что мы опираемся на наш собственный народ, но и с дружественными странами ведем консультации. Если нужна будет помощь, поговорим с ними», - сказал Джалали.
Президент США Дональд Трамп не исключил возможность, что наземную операцию в Иране придется провести, если это потребуется. В интервью Time он заявил, что цели кампании могут быть достигнуты в течение четырех-пяти недель, но допустил, что сроки могут затянуться.
«У меня нет никаких временных ограничений. Я хочу довести это до конца», — пообещал Трамп. Поэтому война будет продолжаться до тех пор, пока поставленные задачи не будут выполнены.
Впрочем, в более позднем интервью от 5 марта президент назвал наземную операцию «пустой тратой времени», заявив, что иранская армия уже практически уничтожена. Отвечая на угрозы главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, который предупредил, что высадка десанта обернется для США катастрофой, политик назвал предупреждения «бессмысленными разговорами».