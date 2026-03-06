Иран не боится наземной операции и готов «перебить всех»

Иран не боится наземной операции, даже хочет этого, потому что у страны есть силы «перебить всех на земле», весь иранский народ будет сопротивляться нападению. Об этом заявил посол исламской республики в России Казем Джалали в интервью «Вестям». «Что касается наземной операции, мы приветствуем наземную операцию. Пусть подходят к нашим границам, потому что там мы сможем всех их убить. Сейчас они наносят удары издалека, с воздуха», - указал он, комментируя сообщения о возможном начале военной наземной операции со стороны США.

«Что касается наземной операции, несомненно, будем отбиваться, потому что там весь иранский народ будет сопротивляться, - добавил глава диппредставительства. - У нас есть четкие цели и задачи. И мы можем дать им отпор. Так что они не могут напугать нас наземной операцией, мы даже ее приветствуем. Пусть подходят к нашим границам». Власти Ирана после атак США и Израиля консультируются с дружественными странами и будут готовы продолжать разговор с ними, если понадобится помощь, заявил посол. «С дружественными странами мы сейчас уже взаимодействуем. Правильно, что мы опираемся на наш собственный народ, но и с дружественными странами ведем консультации. Если нужна будет помощь, поговорим с ними», - сказал Джалали.