Мерц беспокоится об Иране

Иран не должен превратиться в арену для опосредованных войн, следует не допустить разрушения его государственности и сохранить территориальную целостность. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, слова которого приводит пресс-служба правительства ФРГ.

«По мере продолжения и расширения боевых действий мы видим и растущие риски. Они затрагивают безопасность Израиля и наших партнеров в регионе, особенно в Персидском заливе, - отметил он. - Они касаются государственности и территориальной целостности Ирана».