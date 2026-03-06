USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Вот почему Иран так мало стреляет
Новость дня
Вот почему Иран так мало стреляет

Мерц беспокоится об Иране

17:32 292

Иран не должен превратиться в арену для опосредованных войн, следует не допустить разрушения его государственности и сохранить территориальную целостность. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, слова которого приводит пресс-служба правительства ФРГ.

«По мере продолжения и расширения боевых действий мы видим и растущие риски. Они затрагивают безопасность Израиля и наших партнеров в регионе, особенно в Персидском заливе, - отметил он. - Они касаются государственности и территориальной целостности Ирана».

«Бесконечная война не в наших интересах, - подчеркнул он. - Необходимо сохранить территориальную целостность Ирана, он не должен превратиться в арену для опосредованных войн», - заявил канцлер.

«Иранское государство должно быть в состоянии продолжать выполнять свои функции, необходимо сохранить общественный порядок и обеспечить основное снабжение. Иранская экономика не должна рухнуть», - подчеркнул Мерц.

Он призвал не допустить и «неконтролируемой миграции» из страны. Канцлер утверждал, что при определенных условиях «в перспективе могут быть сняты санкции и оказана помощь» Ирану.

Никто в Иране не хочет становиться новым Хаменеи
Никто в Иране не хочет становиться новым Хаменеи
17:40 202
Иран не боится наземной операции и готов «перебить всех»
Иран не боится наземной операции и готов «перебить всех» обновлено 17:24
17:24 919
Конфликт Киева и Будапешта набирает обороты
Конфликт Киева и Будапешта набирает обороты Заявление главы МИД Украины; обновлено 17:45
17:45 7606
Армения на связи с Турцией
Армения на связи с Турцией
17:00 963
Али Асадов представит отчет
Али Асадов представит отчет
16:58 488
Кого благодарит Азербайджан?
Кого благодарит Азербайджан?
16:55 1234
Как попасть из Баку в Нахчыван?
Как попасть из Баку в Нахчыван?
16:49 1118
США выжигают иранские ракеты
США выжигают иранские ракеты видео; обновлено 16:42
16:42 3258
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…»
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…» аналитики о реакции Москвы на войну против Ирана
15:42 2709
Цены на нефть могут взлететь до $150
Цены на нефть могут взлететь до $150 Экспортеры готовы объявить чрезвычайное положение; обновлено 16:34
16:34 1932
Что за дроны летают над Азербайджаном?
Что за дроны летают над Азербайджаном? видео
15:44 3857

ЭТО ВАЖНО

Никто в Иране не хочет становиться новым Хаменеи
Никто в Иране не хочет становиться новым Хаменеи
17:40 202
Иран не боится наземной операции и готов «перебить всех»
Иран не боится наземной операции и готов «перебить всех» обновлено 17:24
17:24 919
Конфликт Киева и Будапешта набирает обороты
Конфликт Киева и Будапешта набирает обороты Заявление главы МИД Украины; обновлено 17:45
17:45 7606
Армения на связи с Турцией
Армения на связи с Турцией
17:00 963
Али Асадов представит отчет
Али Асадов представит отчет
16:58 488
Кого благодарит Азербайджан?
Кого благодарит Азербайджан?
16:55 1234
Как попасть из Баку в Нахчыван?
Как попасть из Баку в Нахчыван?
16:49 1118
США выжигают иранские ракеты
США выжигают иранские ракеты видео; обновлено 16:42
16:42 3258
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…»
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…» аналитики о реакции Москвы на войну против Ирана
15:42 2709
Цены на нефть могут взлететь до $150
Цены на нефть могут взлететь до $150 Экспортеры готовы объявить чрезвычайное положение; обновлено 16:34
16:34 1932
Что за дроны летают над Азербайджаном?
Что за дроны летают над Азербайджаном? видео
15:44 3857
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться