Мерц беспокоится об Иране

Иран не должен превратиться в арену для опосредованных войн, следует не допустить разрушения его государственности и сохранить территориальную целостность. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, слова которого приводит пресс-служба правительства ФРГ.
«По мере продолжения и расширения боевых действий мы видим и растущие риски. Они затрагивают безопасность Израиля и наших партнеров в регионе, особенно в Персидском заливе, - отметил он. - Они касаются государственности и территориальной целостности Ирана».
«Бесконечная война не в наших интересах, - подчеркнул он. - Необходимо сохранить территориальную целостность Ирана, он не должен превратиться в арену для опосредованных войн», - заявил канцлер.
«Иранское государство должно быть в состоянии продолжать выполнять свои функции, необходимо сохранить общественный порядок и обеспечить основное снабжение. Иранская экономика не должна рухнуть», - подчеркнул Мерц.
Он призвал не допустить и «неконтролируемой миграции» из страны. Канцлер утверждал, что при определенных условиях «в перспективе могут быть сняты санкции и оказана помощь» Ирану.