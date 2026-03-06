Никто в Иране не хочет становиться новым Хаменеи

В Иране возникли сложности с выбором нового верховного лидера после гибели Али Хаменеи. Об этом заявил депутат парламента страны Мохсен Зангне.

«В течение ближайших одного-двух дней будет выбран новый лидер. Совет экспертов определил двух финальных кандидатов, однако оба из них отказываются принимать эту должность», — отметил парламентарий.

Напомним, 28 февраля 2026 года Али Хаменеи погиб в результате серии авиаударов по окрестностям Тегерана, целью которых были высокопоставленные иранские чиновники.

По имеющейся информации, операция была проведена США и Израилем с использованием разведданных Центрального разведывательного управления США о местонахождении ряда иранских лидеров.