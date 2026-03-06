Баку уведомил ICAO об атаке дронов по аэропорту Нахчывана

В Международную организацию гражданской авиации представлен отчет в связи с атакой на аэропорт Нахчывана(ICAO). Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

Отмечается, что 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки беспилотных летательных аппаратов на Международный аэропорт «Нахчыван» Нахчыванской Автономной Республики, в том числе на здание его терминала.

Согласно Конвенции о международной гражданской авиации от 7 декабря 1944 года, а также международным стандартам Приложения №17 к Конвенции — «Авиационная безопасность», в случае акта незаконного вмешательства в аэропорту государство-член обязано направить первоначальный отчет в Международную организацию гражданской авиации (ICAO).

Исходя из международных стандартов, Государственное агентство гражданской авиации — публичное юридическое лицо, подведомственное Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, направило в ICAO соответствующий первоначальный отчет.