AzerGold удостоен специальной награды

В Государственной налоговой службе при Министерстве экономики состоялся форум на тему «Взгляд в будущее налоговой системы: новая модель управления и решения, основанные на данных».

В рамках форума обсуждались современные подходы к управлению в налоговой системе, внедрение цифровых решений и механизмы принятия решений на основе данных. Кроме того, участникам были представлены изменения в налоговом законодательстве и новые подходы, применяемые в налоговом администрировании.