Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

AzerGold удостоен специальной награды

17:49 312

В Государственной налоговой службе при Министерстве экономики состоялся форум на тему «Взгляд в будущее налоговой системы: новая модель управления и решения, основанные на данных».

В рамках форума обсуждались современные подходы к управлению в налоговой системе, внедрение цифровых решений и механизмы принятия решений на основе данных. Кроме того, участникам были представлены изменения в налоговом законодательстве и новые подходы, применяемые в налоговом администрировании.

На форуме специальные сертификаты были вручены налогоплательщикам, отличившимся в различных номинациях. ЗАО AzerGold было награждено в номинации «Активный экспортер в государственном секторе» за вклад в экспорт золота и серебра на международные рынки.

Награду вручили заместитель премьер-министра Самир Шарифов, министр экономики Микаил Джаббаров и председатель Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Азер Эмирасланов Члену Правления ЗАО AzerGold, заместителю председателя Хаяму Фарзалиеву.

Отметим, что в начале текущего года ЗАО AzerGold заняло первое место в рейтинге государственных экспортеров в ненефтяном секторе.

Звонок Гасанову: глава Минобороны Беларуси осудил атаки на Нахчыван
Звонок Гасанову: глава Минобороны Беларуси осудил атаки на Нахчыван
18:57 229
ОАЭ готовятся перерезать артерию Ирану
ОАЭ готовятся перерезать артерию Ирану
18:51 828
Иранский военный взывает о помощи
Иранский военный взывает о помощи видео
18:46 1069
Израиль и США ударили по Ираку
Израиль и США ударили по Ираку
18:43 742
Азербайджанские грузовики выезжают из Ирана, а иранские - из Азербайджана
Азербайджанские грузовики выезжают из Ирана, а иранские - из Азербайджана
18:24 1237
Израиль разбомбил фабрику «Шахедов»
Израиль разбомбил фабрику «Шахедов» фото; видео; обновлено 18:57
18:57 11077
Алиев отреагировал на эмоциональный пост премьера Албании
Алиев отреагировал на эмоциональный пост премьера Албании
17:50 2528
Никто в Иране не хочет становиться новым Хаменеи
Никто в Иране не хочет становиться новым Хаменеи
17:40 1645
Конфликт Киева и Будапешта набирает обороты
Конфликт Киева и Будапешта набирает обороты Заявление главы МИД Украины; обновлено 17:45
17:45 8812
Армения на связи с Турцией
Армения на связи с Турцией
17:00 1999
Али Асадов представит отчет
Али Асадов представит отчет
16:58 822

