Новость дня
Алиев отреагировал на эмоциональный пост премьера Албании

17:50 2529

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в соцсети Х отреагировал на пост премьер-министра Албании Эди Рамы, который выразил поддержку Баку после атаки дронов на Нахчыван.

«Хочу выразить свою искреннюю благодарность премьер-министру Албании, господину Эди Рама, за неизменную поддержку Азербайджана после атак беспилотников по Нахчывану, совершенных государством Иран. Наш народ высоко ценит вашу твердую позицию, а также проявленные вами солидарность и единство», - сказал Алиев.

Сегодня утром Рама опубликовал в Х пост следующего содержания: «Атака, совершенная против территории Азербайджана, нацеленная на гражданскую инфраструктуру в Нахчыване и приведшая к ранениям среди мирного населения, является очередным тяжелым и недопустимым актом агрессии со стороны хомейнистской Республики Иран против соседних стран, чей единственный «грех» заключается в том, что они сияют на мировой арене благодаря развитию, процветанию и открытости, с каждым днем улучшая жизнь своих народов и делая Иран еще более мрачным и слепым под властью своего сатанинского режима.

Азербайджан — ценный друг и союзник Албании, страна, которая достигла больших высот после восстановления своей независимости от Советского Союза. Его национальная гордость, стойкость и приверженность развитию в сочетании с готовностью к умеренности и открытостью к сотрудничеству со всеми заслужили уважение многих стран мира.

Азербайджанский народ, как и народы других стран, бессмысленно ставших мишенью в последние дни, заслуживает только уважения, безопасности и свободы от запугивания. Любая попытка злого режима в Тегеране терроризировать гражданское население или дестабилизировать мирные соседние страны с целью спровоцировать их против полностью оправданного ответа Соединенных Штатов и Израиля на действия хомейнистской Республики должна не только быть осуждена с предельной ясностью, но и послужить еще одним основанием для полной изоляции этого режима всеми возможными способами и во всех возможных частях мира.

Когда гражданская инфраструктура других стран становится целью, а суверенные границы нарушаются, грань между агрессией и терроризмом исчезает. Именно поэтому настало время для всех государств и институтов, которые верят в стабильность, международный порядок, основанный на правилах, и мирное сосуществование, не просто дистанцироваться от режима, который неоднократно экспортирует насилие и запугивание за пределы своих границ, но и признать его тем, чем он является на самом деле — террористическим государством.

Мы твердо стоим рядом с Азербайджаном, его сильным руководством и его гордым народом.

Дальнейший путь должен быть ясным. Агрессия должна быть изолирована, а агрессоры — недвусмысленно осуждены. Те, кто выбирает путь насилия, должны столкнуться с растущим единством тех, кто выбирает мир».

ЭТО ВАЖНО

