USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Информация о приобретении активов Банка «BTB» ОАО Банком ABB

17:53 701

В рамках инициативы Банка «BTB» ОАО по продаже своих активов и передаче обязательств Банку ABB 02.03.2026 между Банком «BTB» ОАО и Банком ABB был подписан «Договор о передаче активов и обязательств». Приобретение активов указанного банка соответствует стратегическим целям развития Банка ABB, его планам роста, а также задачам по расширению клиентской базы и портфеля.

В рамках данного процесса активы Банка «BTB» ОАО будут переданы на баланс Банка ABB, при этом его обязательства также будут приняты Банком ABB.

Физические и юридические лица, имеющие срочные и до востребования депозиты в Банке «BTB» ОАО, по своему желанию, начиная с 10 марта 2026 года, на основании соответствующего согласия смогут перевести свои депозиты в Банк ABB на действующих условиях договора либо расторгнуть депозитные договоры и получить свои средства вместе с начисленными на указанную дату процентами в любом филиале или отделении Банка ABB.

Кредиты клиентов, имеющих задолженность перед Банком «BTB» ОАО, также будут переданы Банку ABB на условиях действующих договоров, и прием платежей по ним будет продолжен Банком ABB на тех же условиях. Для осуществления кредитных платежей и оформления соответствующих документов клиенты могут обратиться в любой филиал или отделение Банка ABB.

Дополнительную информацию по указанным вопросам можно получить, обратившись в Информационный центр Банка ABB (937).

Звонок Гасанову: глава Минобороны Беларуси осудил атаки на Нахчыван
Звонок Гасанову: глава Минобороны Беларуси осудил атаки на Нахчыван
18:57 231
ОАЭ готовятся перерезать артерию Ирану
ОАЭ готовятся перерезать артерию Ирану
18:51 837
Иранский военный взывает о помощи
Иранский военный взывает о помощи видео
18:46 1079
Израиль и США ударили по Ираку
Израиль и США ударили по Ираку
18:43 748
Азербайджанские грузовики выезжают из Ирана, а иранские - из Азербайджана
Азербайджанские грузовики выезжают из Ирана, а иранские - из Азербайджана
18:24 1242
Израиль разбомбил фабрику «Шахедов»
Израиль разбомбил фабрику «Шахедов» фото; видео; обновлено 18:57
18:57 11082
Алиев отреагировал на эмоциональный пост премьера Албании
Алиев отреагировал на эмоциональный пост премьера Албании
17:50 2531
Никто в Иране не хочет становиться новым Хаменеи
Никто в Иране не хочет становиться новым Хаменеи
17:40 1645
Конфликт Киева и Будапешта набирает обороты
Конфликт Киева и Будапешта набирает обороты Заявление главы МИД Украины; обновлено 17:45
17:45 8816
Армения на связи с Турцией
Армения на связи с Турцией
17:00 2001
Али Асадов представит отчет
Али Асадов представит отчет
16:58 822

