Информация о приобретении активов Банка «BTB» ОАО Банком ABB

В рамках данного процесса активы Банка «BTB» ОАО будут переданы на баланс Банка ABB, при этом его обязательства также будут приняты Банком ABB.

В рамках инициативы Банка «BTB» ОАО по продаже своих активов и передаче обязательств Банку ABB 02.03.2026 между Банком «BTB» ОАО и Банком ABB был подписан «Договор о передаче активов и обязательств». Приобретение активов указанного банка соответствует стратегическим целям развития Банка ABB, его планам роста, а также задачам по расширению клиентской базы и портфеля.

Физические и юридические лица, имеющие срочные и до востребования депозиты в Банке «BTB» ОАО, по своему желанию, начиная с 10 марта 2026 года, на основании соответствующего согласия смогут перевести свои депозиты в Банк ABB на действующих условиях договора либо расторгнуть депозитные договоры и получить свои средства вместе с начисленными на указанную дату процентами в любом филиале или отделении Банка ABB.

Кредиты клиентов, имеющих задолженность перед Банком «BTB» ОАО, также будут переданы Банку ABB на условиях действующих договоров, и прием платежей по ним будет продолжен Банком ABB на тех же условиях. Для осуществления кредитных платежей и оформления соответствующих документов клиенты могут обратиться в любой филиал или отделение Банка ABB.

Дополнительную информацию по указанным вопросам можно получить, обратившись в Информационный центр Банка ABB (937).