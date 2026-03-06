Российских дипломатов эвакуировали через Азербайджан

Представители посольства России, расположенного в Иране, были эвакуированы.
Трое сотрудников посольства пересекли границу и безопасно въехали на территорию Азербайджана через государственный пограничный пункт пропуска «Астара».
Процесс эвакуации был осуществлен с проведением проверки соответствующих документов, регистрации и других процедур. Для обеспечения безопасного прохода на погранично-пропускном пункте были приняты все необходимые меры.
После прохождения регистрационных процедур они были безопасно отправлены в пункты назначения.
На государственном пограничном пункте пропуска «Астара» процесс эвакуации продолжается без перерыва, а пересечения границы осуществляются с установленными процедурами под контролем соответствующих органов.