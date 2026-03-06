USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

Российских дипломатов эвакуировали через Азербайджан

17:58 814

Представители посольства России, расположенного в Иране, были эвакуированы.

Трое сотрудников посольства пересекли границу и безопасно въехали на территорию Азербайджана через государственный пограничный пункт пропуска «Астара».

Процесс эвакуации был осуществлен с проведением проверки соответствующих документов, регистрации и других процедур. Для обеспечения безопасного прохода на погранично-пропускном пункте были приняты все необходимые меры.

После прохождения регистрационных процедур они были безопасно отправлены в пункты назначения.

На государственном пограничном пункте пропуска «Астара» процесс эвакуации продолжается без перерыва, а пересечения границы осуществляются с установленными процедурами под контролем соответствующих органов.

Звонок Гасанову: глава Минобороны Беларуси осудил атаки на Нахчыван
Звонок Гасанову: глава Минобороны Беларуси осудил атаки на Нахчыван
18:57 231
ОАЭ готовятся перерезать артерию Ирану
ОАЭ готовятся перерезать артерию Ирану
18:51 838
Иранский военный взывает о помощи
Иранский военный взывает о помощи видео
18:46 1082
Израиль и США ударили по Ираку
Израиль и США ударили по Ираку
18:43 751
Азербайджанские грузовики выезжают из Ирана, а иранские - из Азербайджана
Азербайджанские грузовики выезжают из Ирана, а иранские - из Азербайджана
18:24 1245
Израиль разбомбил фабрику «Шахедов»
Израиль разбомбил фабрику «Шахедов» фото; видео; обновлено 18:57
18:57 11086
Алиев отреагировал на эмоциональный пост премьера Албании
Алиев отреагировал на эмоциональный пост премьера Албании
17:50 2533
Никто в Иране не хочет становиться новым Хаменеи
Никто в Иране не хочет становиться новым Хаменеи
17:40 1646
Конфликт Киева и Будапешта набирает обороты
Конфликт Киева и Будапешта набирает обороты Заявление главы МИД Украины; обновлено 17:45
17:45 8816
Армения на связи с Турцией
Армения на связи с Турцией
17:00 2001
Али Асадов представит отчет
Али Асадов представит отчет
16:58 822

