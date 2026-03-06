Иуду Каани казнили?

В Иране усиливаются слухи вокруг персоны командира подразделения «Кудс» Исмаила Каани, которого, по неофициальным сведениям, подозревают в передаче Израилю информации, приведшей к гибели главы «Хезболлы» Хасана Насраллы и верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Как пишет газета Daily Mail со ссылкой на «неподтвержденные сообщения», генерал якобы казнен в Иране по обвинению в шпионаже в пользу Израиля.

«Арабские СМИ сообщают, что Каани был арестован и, возможно, казнен по подозрению в шпионаже, однако Тегеран эти сведения не подтверждает. По данным эмиратского издания The National, информация остается неподтвержденной, но получила широкое распространение в интернете на фоне обсуждений удивительной способности Кааани выживать после ряда смертельных атак.

Генерал Каани, известный как «человек с девятью жизнями», завоевал репутацию благодаря тому, что многократно избегал атак, в которых погибли окружающие его люди. Он возглавил силы «Кудс» КСИР в январе 2020 года после ликвидации его предшественника Касема Сулеймани Соединенными Штатами. Силы «Кудс» — это иностранное подразделение КСИР, ответственное за создание, вооружение и координацию «Оси сопротивления» на Ближнем Востоке.

Во время руководства Каани многие влиятельные фигуры этой сети были убиты. В их числе лидер «Хезболлы» Хасан Насралла, ликвидированный в результате израильского удара в Ливане, и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, убитый в Тегеране. По слухам в интернете, Каани мог предоставить информацию, позволившую провести операцию по устранению Хании. Сообщается, что вскоре после визита Каани к Хании в строго секретном месте в Тегеране Израиль взорвал это укрытие.

Десятки других высокопоставленных иранских командиров также были уничтожены в атаках по всему региону. Недавно совместная операция США и Израиля привела к убийству верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи вместе с несколькими высокопоставленными фигурами режима. При этом Каани, отвечавший за управление региональной сетью прокси Ирана, выжил.

Подозрения в его адрес усиливаются: он якобы находился близко к нескольким ударам, в которых погибало руководство Ирана. По некоторым сообщениям, он покинул место взрыва, где погиб Хаменеи, всего за несколько минут до удара, что породило слухи о возможной передаче информации Израилю. Спекуляции также подпитываются утверждениями, что инсайдер, завербованный «Моссадом», якобы отправил видео с телом Хаменеи премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

Ранее Израиль публиковал списки иранских и связанных с Ираном официальных лиц, подлежащих устранению. В последнем объявленном списке имя Каани отсутствовало. За последние два года несколько сообщений, основанных на неназванных источниках в сфере безопасности, указывали на то, что Каани был близок к участию во встречах или находился в местах, подвергавшихся смертельным ударам.

Во время 12-дневной войны между Ираном и Израилем его даже объявляли погибшим, прежде чем он неожиданно появился в Тегеране на публичном праздновании в июне 2025 года в гражданской одежде. Аналогично в октябре 2024 года его объявляли мёртвым, затем якобы допросили, после чего он снова появился на иранском телевидении.

После проникновения Израиля в руководство «Хезболлы» Иран, по сообщениям СМИ, запустил официальное расследование возможных утечек информации. Региональные издания ссылаются на неназванные источники, сообщая, что в связи с этим Каани и члены его команды были задержаны и подвергнуты допросам», - сказано в публикации.